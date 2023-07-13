Sedef’e Yemeğe Bekleriz yeni bölümüyle beIN GURME ekranlarında!

Digiturk 21. kanalda yayınlanan Türkiye’nin lezzet ekranı beIN GURME’de, ‘Sedef İybar’ imzalı yemekli sohbet programı ‘Sedef’e Yemeğe Bekleriz’ cumartesi günü saat 19.20’de yeni bölümüyle ekrana geliyor. Sedef İybar evinin kapılarını açtığı, damakta iz bırakan tatlar ile içten sohbetlerin gerçekleştiği programda, yeni bölümde de yine birbirinden ünlü isimleri konuk ediyor. Dünya mutfağından seyahate, anılardan dostluklara, güzellik sırlarından beslenme alışkanlıklarına, müzikten aşk ve sevgiye kadar hayatın içinde ne varsa konuşulan programın bu haftaki misafirleri ise Yekta Kopan, Selma Ergeç ve Tuğrul Tülek.

Eşsiz lezzetler ve keyifli sohbetler

‘Sedef’e Yemeğe Bekleriz’ programının bu haftaki yeni bölümünde de her zamanki gibi izleyiciler konuklar gelmeden önce mutfakta İybar’ın marifetli ellerinden çıkan yemeklerin hazırlanışına tanıklık edecek, ardından da sofradaki keyifli muhabbete dahil olacak. Bu hafta menüde taze enginarlı ekşili köfte ve fındıklı irmik helvası var.

Sedef İybar’ın birbirinden ünlü konuklarla keyifli sohbetlerinin yer aldığı “Sedef’e Yemeğe Bekleriz” yeni bölümüyle 15 Temmuz Cumartesi günü saat 19:20’de beIN GURME ekranlarında.