Seda Üren kendini cover'ladı

Seda Üren, yıllar önce milyonlara ulaşan efsanevi "Güle Güle Sana" şarkısını yeniden yorumlayarak müzikseverlere büyük bir sürpriz yaptı.

2001 yılında dillere pelesenk olan bu unutulmaz parça, Afro Trap dokunuşuyla adeta bir yeni bir kimlik kazandı.



Sözleri Hakan Altun’a, müziği ise Ufuk Yıldırım’a ait olan şarkıyı günümüz sound’una taşıyan Seda Üren, projede genç neslin sevilen rap yıldızı Burak King ile güçlerini birleştirdi. Osman Çetin’in dinamik aranjesiyle modern bir atmosfer kazanan şarkı, eski ve yeni jenerasyonu bir araya getirmeye hazırlanıyor. Klip yönetmenliğini ise yetenekli isim Onur Oğuz üstlendi.



Seda Üren, bu projeyle sadece müziğini değil, kendi duruşunu da yeniden tanımlıyor. Sosyal medyanın dayattığı "seksi kadın" imajından sıkıldığını açıkça dile getiren sanatçı, bu dönüşümünü şu çarpıcı sözlerle özetledi: "Kimseye eyvallahımız yok, işine gelmeyene ‘güle güle sana!"



Gerek nostalji severlerin gerekse yeni neslin ilgisini çekecek olan bu cesur ve iddialı versiyon, müzik listelerinde fırtına gibi eseceğe benziyor.



Seda Üren ve Burak King’in enerjik düetiyle "Güle Güle Sana", 2025’in en çok konuşulan projelerinden biri olmaya aday!



Single, 24 Nisan tarihinde NFS Müzik etiketiyle Net D YouTube kanalında ve tüm dijital platformlarda...