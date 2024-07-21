Seda Bakan'ın Tuba Büyüküstün ile ilgili yazıyı beğenmesi dikkat çekti!

Başrollerinde Seda Bakan, Tuba Büyüküstün, Boncuk Yılmaz, Murat Boz, Rıza Kocaoğlu, Serkan Altunorak ve Aytaç Şaşmaz gibi isimlerin yer aldığı 'Zeytin Ağacı' dizisinin ikinci sezonun galasının yankıları devam ediyor.



Murat Boz ve Serkan Altunorak'ın galaya katılmamasından sonra Seda Bakan'ın "Herkes birbirini az da olsa eskiden tanıyordu, ama gerçek anlamda tanışınca..." sözlerinin Büyüküstün tarafından "Az da olsa tanımıyordu, ben seni tanımıyordum, Boncuk'u tanımıyordum, Sen de Boncuk'u tanımıyordun, beni tanımıyordun" şeklinde bölünmesi ve Büyüküstün'ün Bakan'a "Seda, sus tamam, sus artık" demesi sosyal medyada gündem oldu.



İkili daha sonra paylaşım yaparak, aralarında sorun olmadığını gösterdi.



Bakan'ın bir kullanıcının, "Türk halkı alttan aldığını fark etti. Seni yedirmeyiz aşko" yorumunu beğenmesi dikkat çekti.