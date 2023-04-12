Şebnem Ferah sessizliğini bozdu

Pandemiden beri sahne almayan Şebnem Ferah, doğum günü mesajında üç yıldır sahne almamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Şebnem Ferah, uzun süre sonra ortaya çıktı. Pandemiden beri konser vermeyen şarkıcı, 51'inci doğum günü mesajında üç yıldır sahne almamasıyla ilgili konuştu. Selfie yapan Ferah, doğal haliyle beğeni topladı.


Şarkıcı, "Sizinle birlikte şarkı söylemeyeli üç yıldan fazla zaman oldu. Her şeye inanırdım da bu kadar uzun süre şarkı söylemeden durabileceğime inanmazdım. Geç olsun, güç olmasın diyelim... Yeniden buluşuncaya kadar tüm güzel dileklerinize teşekkür etmek ve sessizliğimde bile “orda” olduğunuz için kendimi ne kadar şanslı hissettiğimi paylaşmak istedim. Sizi çok seviyorum" diye yazdı.

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Şebnem Ferahkonserpandemi

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