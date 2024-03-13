Sebamed Baby Şampuan ile mutlu bebekler, huzurlu anlar

Suyun sıcaklığından, banyo yaptırılacak dakikaya kadar her detayın önemli olduğu banyo süreci ebeveynlere stres yaşatabiliyor. Bu stresi ve koşturmayı daha keyifli hale getirmek için doğru ürünleri seçmek de oldukça önemli oluyor. Sebamed Baby serisi de bu süreçte hem sizi hem de bebeğinizin cildini rahatlatarak bakım rutinini adeta neşe dolu anlara dönüştürüyor.

Sebamed Baby Bebek Şampuanı bebeklerinin cildini özel formülü ile güvenle temizleyip dış etmenlere karşı destekliyor. Sabun içermeyen ve göz yakmayan Sebamed Baby Bebek Şampuanı, içeriğindeki papatya ekstresi ve gliserin ile bebeklerin hassas ciltlerini kuruluğa karşı koruyor. Böylece cildinin yatışmasına ve yumuşamasına yardımcı oluyor. Özellikle bebeğinizin saçlarını zarar vermeden temizleyip ipeksi bir görünüm kazandırması, saç tarama sürecini de kolaylaştırıyor.

Sebamed Baby ailesi banyo esnasında ve sonrasında kapsamlı bir bakım sunarak bebeğinizin cildini kurutmadan temizliyor. Banyo sonrasında Sebamed Baby Pişik Kremi, pişik oluşumunu önlemeye ve Losyon ise cildi nemlendirerek kuruluğu önlemeye yardımcı oluyor. Bu sayede bebeğinizin bakım rutini tamamlanıyor.

Dermatolojik olarak test edilmiş ve pH 5.5 değerine sahip Sebamed Baby serisi bebeklerin narin cildinin temizliğini ve bakımını üstleniyor. Size de bebeğinizle sevgi dolu bir bağ kurarak bu özel özel anları paylaşmak kalıyor.