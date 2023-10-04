Sebamed Baby pişik önleyici krem ile  bebeklere pişiksiz günler!

Bebek bezi dermatiti halk arasında bilinen adıyla pişik, bezlenen her üç bebekten birinde görülüyor. Bebeklerde bez kullanımından veya cildin temizlenmesinde yanlış ürün kullanımından ötürü en sık rastlanılan sorunlardan biri olan pişik, idrar veya dışkıyla temas ettiğinde kısa süre içerisinde bölgede tahrişe sebep olabiliyor.

Cilt yüzeyinin temizlenmesi ve bakımında yapılan hatalar nedeniyle de pişik daha da ilerleyip daha geniş yüzeye yayılabiliyor. Özellikle bebek cildine uygun içerikte ürünlerin kullanımı, içeriklerinin doğruluğu tahriş olmuş bölgenin bakım sürecini hızlandırmaya yardımcı oluyor. Sebamed Baby Pişik Önleyici Krem, buğday kepeği özlü koruyucu özel formülüyle bebeğinizin cildini korumaya yardımcı oluyor.

Pişik sorununun tekrar meydana gelmemesini önlemek de önem arz ediyor. Sebamed Baby Pişik Öneyici Krem, bebeklerin bez bölgesi bakımını sağlıyor ve bebeklerin narin cildinin direncini arttırmasına yardımcı oluyor. Sahip olduğu pH 5.5 değeri ile cildin doğal koruyucu tabakasını destekleyerek ilk günden itibaren etkin koruma sağlıyor. İçeriğinde bulunan titanyum dioksit bez bölgesinde idrar, dışkı nedeniyle tahrişe neden olabilecek maddelere karşı etkin koruma sağlarken bebeklerin hassas cilt bariyerlerinin zarar görmesini engelliyor.

Dermatolojik olarak test edilen Sebamed Baby Pişik Öneyici Krem, bebeklerin pişiksiz günler geçirmesini sağlıyor.