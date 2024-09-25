Schengen Vizesi Nasıl Alınır?

Farklı kültürlerin ve birbirinden eşsiz tarihi yapıların boy gösterdiği Avrupa Birliği ülkeleri zengin bir seyahat deneyimi yaşamak isteyenlerin ilk tercihlerinden birisi oluyor. Zira İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya gibi ülkelerin her birinde farklı deneyimler saklı. Bu ülkelere seyahat etmek isteyenlerin birtakım prosedürleri gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bu prosedürlerin başında Schengen vizesi almak geliyor. Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkeden oluşan Schengen Bölgesi’ne giriş yapabilmek için alınması gereken bu vizeye dair tüm detaylar burada.

Schengen Vizesi Nedir?

Schengen vizesi Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği üyesi olan ülkeleri kapsayan bölgeye Schengen adı verilir. Bu ülkeler arasında bulunan vize serbestisi, ülke vatandaşlarının yalnızca kimlik ve pasaport ile bölge içinde seyahat edebilmelerini sağlar. Schengen vizesi AB üyesi ülkeler arasında imzalanan Schengen Anlaşması ile ortaya çıkmıştır. Anlaşmaya göre AB bölgesinde yer alan ülkelerin vatandaşları Avrupa Birliği üyesi ülkelerde pasaport ve kimlikle seyahat edebilmektedir. AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarının ise bu bölgeye seyahat edebilmek için Schengen vizesi almaları gerekmektedir.

Schengen Vizesi Başvurusu İçin Yapılması Gerekenler

Schengen vizesi almak için öncelikle hangi ülkeye veya ülkelere gidileceğinin planlanması gerekir. Eğer birden fazla ülke ziyaret edilecekse ilk giriş yapılacak ülkenin konsolosluğuna başvurulmalıdır. Schengen vize başvuru süreci için şu adımlar izlenebilir:

- Başvuru öncesinde ilk olarak pasaportun geçerlilik süresi kontrol edilmelidir. Schengen vizesine başvuru yapabilmek için pasaport geçerlilik süresinin en az 6 ay olması gerekli.

- Başvuru sürecini başlatabilmek için talep edilen belgeler eksiksiz bir şekilde hazırlanmalıdır. Bununla birlikte başvuru için doldurulması gereken formlar da eksiksiz doldurulmalıdır.

- Schengen vizesi başvuru için e-randevu sisteminden ileterek form doldurulmalı ve randevu alınmalıdır. Ardından randevu günü geldiğinde ilgili başvuru merkezine giderek belgeler teslim edilmeli ve parmak izi işlemleri gerçekleştirilmelidir.

- Başvuru sürecinde teslim edilen fotoğrafların ve belgelerin güncel olması gerekmektedir.

- Seyahat sürelerini kapsayan ve acil sağlık durumlarında geçerli 30.000 Euro teminatlı yurt dışı seyahat sağlık sigortası poliçesi de yaptırmış olmalısınız.

Schengen vizesi ortalama 3 ile 7 iş günü içerisinde sonlanmaktadır. Ancak yoğunluk olduğu durumlarda bu süreç uzayabilir. Başvurunun olumlu değerlendirilmesi sonucunda pasaport tercihe göre ilgili adrese kargo ile teslim edilir veya başvuru yapılan yerden elden teslim alınabilir. Bu süreçleri yürütürken seyahat planına uygun bir sigorta teklifi almak ve teminatları incelemekte fayda var. Çünkü seyahat sağlık sigortaları seyahat süresince ani sağlık sorunları için önemli güvenceler sunar.

Schengen Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Schengen vizesi başvuru sürecinde sunmanız gereken belgeler başvurduğunuz ülkeye ve başvuru türüne göre değişiklik gösterebilir, ancak genelde istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

- Pasaport

- Biyometrik fotoğraf

- Uçak bileti rezervasyonu

- Kimlik ve pasaport fotokopisi

- Konaklama belgeleri

- Seyahat sağlık sigortası poliçesi

- Banka hesap dökümü ya da finansal durumu gösteren belgeler

Yukarıdaki sıralanan belgelere ek olarak kişi bilgilerine göre farklı belgeler talep edilebilmektedir. Örneğin çalışan kişiler için 4A hizmet dökümü, işe giriş belgesi, işveren mektubu gibi belgeler istenebilir. Öğrenciler içinse öğrenci belgesi gibi talepler söz konusudur. Schengen vizesi evrakları hakkında detaylı bilgi almak için başvurulacak ülkenin konsolosluğundan ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sitesinden bilgi alınabilir.