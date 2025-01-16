Sarp Levendoğlu'ndan konuşulacak açıklamalar! Çocuk yapacağıma sörf yaparım!

BloombergHt’de yayınlanan Aslı Şafak’la İşin aslı programının konuğu ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu oldu. Levendoğlu birbirinden çarpıcı açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi.

ÇOCUK YAPACAĞIMA SÖRF YAPARIM!

Aslı Şafak’ın üremek istemiyor musunuz? Sorusuna Levendoğlu şu cevabı verdi ‘’Sörf yapmayı her şeyden daha çok seviyorum. İnsanlardan da daha çok seviyorum. Çocuğum olsa rüzgar çıktığında çocuk hastalandığında çocuğu hastaneye götürmek zorundasın sörf yapamazsın yani o yüzden ben sörf yapmayı tercih ediyorum. O yüzden de bir çocuğum falan olmasını istemiyorum. 20’li yaşlarda isterdim o zaman kafam çok çalışmıyordu yaş ilerledikçe daha kapsamlı düşündükçe insan daha tedirgin oluyor’’



EVLİLİK BENİM İÇİN ANLAMINI YİTİRDİ

Aslı Şafak’ın bu durumda evlilik de manasını yitiriyor mu? Sorusuna ise ‘’Evet. Zaten iki kişinin aynı evde yaşaması çok zor bir şey benim için’’



KISKANMIYORUM DİYE ÜZÜLEN SEVGİLİLERİM OLDU

“Kıskansam kız arkadaşımdan ayrılırım. ‘Deli mi etcen beni manyak oldum saçma sapan hareketler yapıyorum’ diye. Ama insanın birbirini tatlı bir şekilde kıskanmasında sorun yok. Ama eski birkaç ilişkimde sen hiç mi kıskanmıyorsun beni diye üzülenler oldu”

YAŞADIĞIM KÖYDE DOMUZLAR, YILANLAR VAR HERKES YAŞAYAMAZ

“Yalnız kalıp 4 – 5 gün kimseyle konuşmak istemediğim oluyor. Bir arkadaşın geldi ama köyde benim kaldığım evde kalamadı. ‘Ben burada kalamam abi korkuyorum’ dedi. En son eve yürürken bahçe masasının üzerinden domuzlar kaçtı. Yılan var, akrep var, yaban tavanı var domuz var. Öyle şeylerden korkanlar için zor tabi. Tehlikeli bir engerek türü var ama eve giren bir yılan değil onun dışında diğerleri ısırsa da çok bir şey olmuyor alıştık biz. İstanbul’u hiç özlemiyorum. Çalışmak için geliyorum.”

DOĞUM GÜNLERİMDE ARANMAMAK İÇİN TELEFONUMU KAPATIYORUM

Levendoğlu sözlerine “Unutkanım bu yüzden çok düzenliyim. Doğum günlerini falan umursamam. Doğum günümde telefonumu kapatırım beni aramasınlar diye. Özel günleri sevmem yılbaşı, doğum günü, bayram’’ diye devam etti.



MAGAZİN BENİ SEVMEZ BU YÜZDEN HAKKIMDA KÖTÜ HABERLER YAPILDI

‘’Magazin programlarını görünce ben orada kendimi göremiyorum. Kimi insan ‘İnsanlar ne der?’ diye yaşıyor ben ‘insanlar ne derse desin’ diye yaşıyorum. Tüm magazin sitelerini sosyal medyamda engelledim. Benim paparazzi ile aram hiçbir zaman iyi olmadı. Herhangi bir kadının ya da birinin çeşitli uzuvlarını uzaktan çekmek ve yayınlamak taciz etmektir bunu çok ahlaksızca buluyorum. Bu bir meslek olamaz kabul etmiyorum böyle bir şeyi bu yüzden de aram hiçbir zaman iyi olmadı. Magazin ve paparazzilik bambaşka iki şey bu yüzden de aram hep kötüydü aram kötü olduğu içinde hep kötü haberler yapıldı”