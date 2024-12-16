Sarp Levendoğlu Datçaspor Basket Takımı'yla maça çıktı

Son olarak İlk Ve Son'un ikinci sezonuna konuk olan Sarp Levendoğlu Datçaspor'la beraber kıyasıya bir basket maçına imza attı. Sarp Levendoğlu, potada hünerlerini sergiledi. Datça‘ya yerleşen oyuncu, Datçaspor‘un basketbol takımında yer aldı. Daha önce basketbol oynadığını belirten Levendoğlu, kıyasıya geçen maçın sonunda kısa bir röportaj verdi.

Sarp Levendoğlu “Tesadüfen DatçaSpor’un antrenörü Erman Abi ‘Tekrar oynar mısın?’ dedi. Spora dönmüş değilim, bu sezon oynadık. Bakalım seneye ne olu? Daha önce basketbol oynadım. Datça’da yaşıyorum. Bu sene de böyle oldu, biz yenildik arkadaşlar kazandı. Maksat spor yapmak… Sonuçta güzel bir maç oldu. Karşı tarafı tebrik ediyoruz, gelenleri de teşekkür ediyoruz” dedi.