Sarp Bozkurt'a ödül! Projelerinden bahsetti

Anabilim Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen Sanat Gecesi Ödül Töreni, bu yıl görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Alanında başarılı oyuncuların ödüllendirildiği gecede Türk tiyatrosuna uzun yıllar emek veren duayen sanatçılara, Onur Ödülleri takdim edildi. Sarp Bozkurt, 'Yılın En İyi Komedi Oyuncusu' ödülünü aldı. Komedi projelerinde yer alan Bozkurt, "Bir sınıflama yok. Güldürmeyi seviyorum. Nasıl başlarsak öyle gidiyor. Komediylr başladık öyle gidiyor. Son dönemde bir filmde oynadım, baya acıklıydı. Seçme gibi durum yok, ne gelirse kıyafetleri giyiyoruz" dedi.

'Bizden Olur Mu?' dizisini yazan ve oynayan Bozkurt, "Şimdi 2 ve 3'üncü sezonunu yazmaya başladım. 10 yıldır yazıyorum. Hep yazıyordum ama insan içine çıkarmak başka bir şey. Bir de utangıç biriyim. Bir şekilde denk geldi. Heyecan verici bir şey ama... Bir gün oyunculuğu bıraksam bile yazmayı bırakmam" dedi. Oyuncu, "Senaristlik mi oyunculuk mu?" sorusuna, "Utangaç biriyim, onu oyunculukla atabiliyorum. Oyuncu olunca istediğim her şeyi yapabildiğim için oyunculuğu seviyorum" yanıtını verdi.