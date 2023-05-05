Sarp Apak ve Serdar Çağlan "Kalp Yetersizliğine Blok, Hayata 3 Sayı!" dedi!

Türk Kardiyoloji Derneği (TKD), kalp yetersizliği konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla her yıl mayıs ayının ilk haftasında, “Kalp Yetersizliği Haftası” kapsamında etkinlikler düzenliyor.

Dernek bu etkinliklerde kalp yetersizliğinde farkındalık yaratmak adına hastalıkla ilgili güncel veri ve tedavi yöntemlerini kamuoyu ile paylaşıyor.

AstraZeneca Türkiye ve Roche Diagnostik Türkiye’nin koşulsuz destekleriyle dernek bu yıl da Kalp Yetersizliği Haftası’na özel “Kalp Yetersizliğine Blok, Hayata 3 Sayı!” sloganıyla basketbol temalı bir etkinlik düzenledi.

Ünlü oyuncu Sarp Apak ve eski basketbol oyuncusu Serdar Çağlan da etkinliğe katılarak hastalıkla ilgili toplumsal farkındalığın artırılmasına destek oldular.

Yoğun ilgi gören etkinlikte ve Türk Kardiyoloji Derneği Gelecek Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Değertekin ve Türk Kardiyoloji Derneği Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çelik hastalıkla ilgili önemli bilgileri misafirlerle paylaştı.