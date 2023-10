Sarmaşık Zamanı Avrupa lansmanını Cannes’da gerçekleştirdi  

Türkiye ve MENA bölgesi ülkelerinde yayınlandığı günden beri çok konuşulan TOD ORIGINALS dizisi Sarmaşık Zamanı (The Ivy), bu yıl 39’uncusu düzenlenen dünyanın en prestijli fuarlarıdan MIPCOM Fuarı’nda görücüye çıktı. Inter Medya’nın uluslararası dağıtımını üstlendiği TOD ORIGINALS dizisi Sarmaşık Zamanı (The Ivy), Avrupa prömiyerini gerçekleştirdiği özel etkinlikteki renkli görüntüleriyle basının ve davetlilerin ilgi odağı oldu.Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleşen ve 16 – 19 Ekim tarihlerini kapsayan Uluslararası Ortak Yapım ve Eğlence İçerik Fuarı MIPCOM farklı ülkelerden televizyon kanalları, yapımcılar ve oyuncuları bir araya getirdi. Fuara katılan Türk dizilerinden TOD ORIGINALS yapımı Sarmaşık Zamanı (The Ivy) oyuncularının katıldığı Inter Medya’nın pavilyonunda gerçekleşen medya tanıtımları heyecan yarattı.

Burçin Terzioğlu ve Onur Tuna MIPCOM’da!

TOD’un yayına girdiği günden beri etkileyici senaryosu ve oyuncu kadrosuyla çok konuşulan dizisi Sarmaşık Zamanı’nın yıldızları Burçin Terzioğlu ve Onur Tuna yabancı basının ilgi odağı olurken, Terzioğlu şıklığı ve güzelliği ile ayrıca dikkatleri üzerine çekti. Etkileyici konusuyla dikkatleri çeken TOD’un sevilen dizisi Sarmaşık Zamanı (The Ivy) katılımcılardan tam not aldı. Yabancı basına röportajlar vererek sempatik tavırlar sergileyen ikili, fuarın en çok konuşulan isimlerindendi. Burçin Terzioğlu diziyle ilgili olarak, “Ülkemizde yaptığımız işlerin uluslararası pazarlarda karşılık buluyor olması bizleri çok mutlu ediyor. Kendi kültürümüze has hikâyelerimizi anlattığımız gibi evrensel değerleri de barındırıyor içeriklerimiz. Konuştuğumuz dil farklı olsa da yaptığımız işte en önemli şey duyguyu izleyiciye geçirebilmek. Ve bunu da senaristlerimiz, yönetmenlerimiz, oyuncular ve teknik ekiplerimizle büyük özveri ile başarılı şekilde dünyaya sunabildiğimizi düşünüyorum” dedi.