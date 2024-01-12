Şarkıyı babama değil oğullarımın ağzından kendime yazdım

Baba sevgisini tatmamış bir birey olarak bu şarkıyı yazıp bestelemenin duygusal dünyasında önemli bir yeri olduğunu söyleyen Doğuş,Grand Müzik etiketiyle yayınlanan şarkısı için “Ben o baba sıcaklığını hiç yaşamadım. Şimdi Arda ve Arın adındaki ikizlerime iyi bir baba olmak için yaşıyorum. Bu şarkıyı da kendimi oğullarımın yerine koyarak onların kalbinden, onların dilinden bana yazılmış olarak hazırladım. Kendimi çocuklarımın yerine koyarak şarkı yazdım. Umarım her zaman olduğu gibi bu şarkıda da yüreklere dokunmayı başarırım” dedi. Doğuş kendine dair açıklamalarda da bulundu.

THOMAS SHELBY’DEN DAHA YAKIŞIKLIYIM

Uzun zamandır hazırladığı şarkısına Antalya’da film tadında bir klip çektiklerini dile getiren Doğuş, “Yapımcımız Hayrettin Güneş klip için Almanya’dan geldi, tüm detaylarla tek tek ilgilendi. Maddi anlamda da hiçbir masraftan kaçınmadı. Doğuş severler klibe bayılacak, film gibi bir çekim oldu” dedikten sonra kendisine çok fazla film ve dizi teklifi geldiğini de ekledi.

Ünlü sanatçı “Peaky Blinders'taki Thomas Shelby karakterine benzetiliyorum ama ben ondan daha yakışıklıyım. Bana son zamanlarda çok fazla senaryo geldi, şu an okuma aşamasındayım, kararımı verdiğimde hemen sevenlerimle projenin detaylarını paylaşacağım” diye konuştu.

DÜNYA STARI YETİŞTİRİYORUM

Oğullarının Eurovision’a katılmasını çok istediğini bir kez daha dile getiren Doğuş, “İkisinin de müzik yeteneği tartışılmaz. Dünya starı olacaklarına eminim, bunu bir kenara yazın ileride ülkemizi Eurovision’da da temsil edecekler. Başarılı olacaklarına güvenim sonsuz” şeklinde konuştu.