Sarıyer’e kadın eli değecek

Yerel seçimlere çok kısa bir süre kaldı. Bir yandan siyasi partilerin seçimlerde izleyecekleri yollar yavaş yavaş belli olurken bir yandan da adayları çalışmaların oldukça hızlandı. Bunlardan biri de CHP’den Sarıyer belediye başkanı aday adaylığını açıklayan Dilek Karafazlı oldu. Özellikle kadın adaylara önem veren CHP’nin Sarıyer belediye başkan aday adayı olan Karafazlı, belediye başkanı olursa ve seçilirse Sarıyer’e çok farklı bir çehre kazandıracak.

2010 yılından beri Sarıyer CHP İlçe Örgütünde aktif üye olarak görev alan Karafazlı ayrıca Parti Okulu Eğitmenliği de yapıyor. Dilek Karafazlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Avrupa Yakası Çözüm Noktaları Şefliği çok sayıda görevde bulundu.

Hayalindeki Sarıyer İçin Bir Dilek Tut

Hayalindeki Sarıyer için bir Dilek tut sloganıyla yola çıkan Karafazlı, Sarıyer Belediyesi’nin daha çağdaş, interaktif bilgiye dayalı bir yönetimi hak ettiğini düşünüyor. Karafazlı, “Sarıyer Belediyesi Kadın Merkezi’nin kurulmasında öncü politikalar geliştirdim ve 5 yıl yöneticiliğini yaptım. Sarıyer’de Şiddete karşı kadın dayanışması adına ilk kadın yürüyüşünü gerçekleştirdim. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüklerinde çeşitli projelere koordinatörlük yaptım. Belediye adına pek çok kurumsal işbirlikleri gerçekleştirdim. Belediyecilikte olan tecrübemi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde üstendiğim aktif görevlerle iyice pekiştirdim. Bir Sarıyerli olarak ilçemi tanıyor ve seviyorum. Amacım sorunları çözülmüş bir Sarıyer’de demokrasinin gelişimine katkı sunmak, semt kültürünün varlığını korumak, toplumun huzurunu önceleyen, dayanışmayı artıran anlayışım ile yurttaşlarımızın mutluluğunu öncelemektir” dedi.