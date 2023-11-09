Saraybosna Flarmoni Orkestrası 100. Yılını Cemal Reşit Rey’de kutlayacak

Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı ve Türkiye Bosna Sancak Derneği iş birliği ve Azra Tüzünoğlu’nun sanat yönetmenliğini yaptığı 5. Bosna Sancak Kültür Günleri kapsamında 11 Kasım Cumartesi akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 100. Yılların Buluşması konserinde Saraybosna Filarmoni Orkestrası İstanbullu sanatseverlerle bir araya gelerek hem kendi 100. yılını hem de ülkemizin 100. yılını kutlayacak.

Cumhuriyetimiz gibi 100. yaşını kutlayan Saraybosna Filarmoni Orkestrası, “savaş zamanlarında barışın” sesi olmuş, Saraybosna ablukasında sesini müziği ve notalar ile dünyaya duyurmaya çalışmış. 1923 yılında Avusturya-Macaristan işgali sırasında kurulan orkestra, Bosna Hersek'te, müzik kültürünün temel direklerinden birini oluşturuyor. 24 Ekim 1923’te adını aldığı Saraybosna’da kurulan filarmoni orkestrası, 2. Dünya Savaşı’nda faaliyetlerine ara vermiştir. Dünyanın yakın dönem tarihine kara bir leke olarak yazılan Saraybosna ablukası sırasında müziği ile mesajlarını dünyaya ileten Saraybosna Filarmoni Orkestrası, üyelerini kaybetmesine rağmen o dönemde dünyaca ünlü şef Zubin Mehta, U2 solisti Bono ve ünlü tenor Luciana Pavarotti ve Iron Maden’in grubunun solisti Bruce Dickinson birlikte verdiği konserlerle Bosnalı sivillerin sesi olmuştur.



Tüm bu savaşlar, ablukalar arasında her defasında tarihini tekrar yazan Saraybosna Filarmoni Orkestrası, 11 Kasım günü saat 20:00’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda “100. Yılların Buluşması” konserinde İstanbullu sanatseverler ile buluşacak. Konserde kendi kuşağının önde gelen Rumen şeflerinden biri olan Mihnea Ignat yönetimindeki 78 müzisyenin katılacağı konserde, Boşnak besteciler Dino Rešidbegović, Avdo Smailović eserlerinin yanı sıra Nikolai Rimsky-Korsakov’dan Şehrazat’ı ve Cemal Reşit Rey bestelerini ile seslendirilecek.







5. Bosna Sancak Kültür Günleri; Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı ve Türkiye Bosna Sancak Derneği iş birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Medicana Sağlık Grubu, İstanbul Ticaret Odası, Polin Waterparks, West İstanbul Marina ana sponsorluğu, Pera Müzesi, CRR, Metrohan ev sahipliği ve İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı & İBB Kültür Dairesi Başkanlığı iş birliğinde, 2-19 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.