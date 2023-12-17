Sanata destek

İstanbul Modern’in sergi ve eğitim programlarını desteklemek, çocuk ve gençlerin sanatla buluşmasına olanak yaratmak amacıyla 11.’si düzenlenen Gala Modern, 16 Aralık 2023 Cumartesi akşamı ilk kez İstanbul Modern’in yeni müze binasında gerçekleşti.

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, müzenin eğitim ve sergi programlarına destek sağlamak amacıyla düzenlenen gecenin açılış konuşmasında “Gala Modern’i, 100’üncü yılını coşkuyla kutladığımız Cumhuriyetimize bir armağan niteliğindeki yeni müze binamızda düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kültür Elçilerimizle birlikte, ilk günden bu yana hiç eksilmeyen bir heyecanla sürdürdüğümüz Gala Modern, tüm dünyadan sanatçı ve davetlilerin desteğiyle uluslararası bir kimlik kazandı” dedi. Eczacıbaşı şöyle devam etti:

“Müzemizin sergi ve eğitim programlarına katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz Gala Modern ile yüzbinlerce çocuk ve gencimizi sanatla buluşturma fırsatı bulduk. Bugüne kadar İstanbul Modern’de eğitimlere katılan 900 bin çocuk ve gencimiz artık birer sanatsever olarak büyüyor; hayatlarını sanatla daha da zenginleştiriyor. Fırsat eşitliği sağlamak amacıyla özel eğitim gruplarındaki binlerce çocuk ve gence yönelik projeler, eğitim programları ve sanat atölyeleri düzenlemeyi de sürdürüyoruz.”



Eczacıbaşı konuşmasında, ilk günden bu yana Gala Modern’e verdikleri destek için Maya Portakal Bitargil, Esra Ekmekçi Çalıcıoğlu, Banu Çarmıklı, Şeli Elvaşvili, Melkan Gürsel, Cem Hakko, Banu İpeker, Esra Özsüer, Suzan Sabancı, Okşan Atilla Sanön ve Rana Erkan Tabanca’dan oluşan İstanbul Modern Kültür Elçileri’ne tek tek teşekkür etti.

DESTEK YARIŞI’NDA 11 SANATÇI 11 YAPIT

Sunuculuğunu Rana Erkan Tabanca ve Salih Bademci’nin yaptığı gecede, müzenin sergi ve eğitim programlarına kaynak sağlamak amacıyla Maya Portakal Bitargil yönetiminde destek yarışı gerçekleştirildi. Salih Bademci’nin de eşlik ettiği Gala Modern Destek Yarışı’nda Türkiye ve dünyadan 11 sanatçının yapıtı sanatseverlerle buluştu. Nevin Aladağ, Ali Alışır, Özlem Altın, Mohamed Bourouissa, Adnan Çoker, Olafur Eliasson, Tadashi Kawamata, Laure Prouvost, Imran Qureshi, Necla Rüzgar ve Elif Uras’ın bağışladıkları yapıtlar Gala Modern Destek Yarışı’nda yer aldı.

BULUŞMA İÇİN DESTEK ÇAĞRISI

Gecede ayrıca özel öğrenme gereksinimli 500 çocuk ve gencin sanatla buluşmasını hedefleyen “Buluşma” projesi için Rana Erkan Tabanca ve Salih Bademci tarafından destek çağrısında bulunuldu.

GÖKÇE BAHADIR-EMİR ERSOY SAHNEDE

Genç müzisyen INJI'nin performansının ardından sahne alan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, müzik ve şovlarıyla geceye renk kattı.

YENİ MÜZE BİNASINDAKİ İLK GALA MODERN’İN DESTEKÇİLERİ

Konsept tasarımını Tabanlıoğlu Mimarlık, etkinlik tasarımı ve organizasyonunu dDf’in üstlendiği yeni müze binasındaki ilk Gala Modern’in eş destekçileri ise Sanlorenzo Türkiye Temsilcisi Trio Deniz ve Rhodium oldu.