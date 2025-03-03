Sanat ve tıp dünyası birleşti!

Başrollerini Hüseyin Cem Durak ve Zeynep Sönmez'in paylaştığı müzikalde, Atakan Akdaş, İrem Şamlı, Murat Irkılata, Münip Utandı, Nalan Höke Turan, Şennur Dinleyen, Uğur Kaya ve Umut Akyürek gibi isimler de sahnede olacak.

14 Mart Tıp Bayramı'na özel olarak doktor rolleriyle tıp dünyasından Prof. Dr. Hasan Taşçı, Prof. Dr. Hilal Mocan ve Doç. Dr. Murat Mutuş da izleyiciyle buluşacak.

Etkinliğin Genel Sanat Yönetmenliğini üstlenen Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı, renkli görüntülere sahne olan provalar esnasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla özel bir müzikale imza atacaklarını belirterek, "Komedi olarak hazırlanan ve Nihat Gönül'ün yazmış olduğu bu güzel müzikalde Bakanlığımızın pek çok sanatçısı hem solist hem de tiyatrocu olarak rol alacak. Ortaya çok zevkli, çok neşeli bir müzikal çıkıyor." dedi.

Ortaya çıkan bu proje tıp dünyasına da hitap edecek

Müzikalde, ses sanatçılarının teatral rolleri de üstleneceğini aktaran Taşçı, "Hepsi çok rahatlıkla sahnenin her şeyini kullanabilen çok değerli isimler. İzleyiciler hem onları bir tiyatrocu gibi sahnede görecek hem de o güzel seslerini dinleyecek. Ortaya çıkan bu proje, bir anlamda tıp dünyasına da hitap edecek. Gerçekten doktor olup aramızda bulunan üç değerli isim de var. Prof. Dr. Hasan Taşçı, Prof. Dr. Hilal Mocan ve Doç. Dr. Murat Mutuş doktor rolüyle karşımızda olacak." diye konuştu.

Taşçı, sanat dünyasıyla tıp dünyasının bir araya geleceği müzikalin konusuna ilişkin de şunları kaydetti:

"Müzikal, 1800'lü yılların sonlarında geçiyor. Tıbbiye öğrencisi güzel bir genç kız ile mühendislik öğrencisi genç bir delikanlı birbirlerini görünce aşık oluyor ve evlenmek istiyor. Tabii bu arada çevrelerinde bir sürü yetişkin dostları, arkadaşları var. Fakat aileler, özellikle kızın ailesi bu işe karşı çıkıyor. Bunun üzerine her ikisi de hastalanıp yataklara düşüyor. Doktorlar da onları ancak müziğin tedavi edebileceğini söylüyor. Zaten oyunun adı da 'Tedavüyyeü'l Musikiyye' yani müzikle tedavi şeklinde belirlendi. Bu güzel süreci neşeyle anlatacağız."

Provalar çok keyifli geçiyor, ekip çok güzel

Türk sanat müziği sanatçısı Bekir Ünlüataer de müzikalde herkesin içindeki yeteneğin, sesin ve oyunculuğun ortaya çıkacağını ifade etti.

Aşkına karşılık bulmayan arkadaşına moral veren "Burhan" karakterini oynadığını dile getiren Ünlüataer, "Provalar çok keyifli geçiyor, ekip çok güzel, çok eğleniyoruz. Umarım konser günü de müzikal olarak seyircide karşılık bulur." dedi.

Ünlüataer, tiyatro yönetmeni Vehbi Akıntürk'ün hazırlık sürecinde kendilerine çok güzel yön verdiğini, içlerindeki potansiyeli açığa çıkartma fırsatı bulduklarını ve ekiptekilerin birbirlerini tanımalarının da çok büyük bir avantaj olduğunu söyledi.

İlk defa oyunculuk yapacağımız için çok heyecanlıyız

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Modern Folk Müzik Topluluğu sanatçısı Eda Karaytuğ da Aylin Şengün Taşçı'nın fikri olarak gelen projede yer almayı seve seve kabul ettiklerini belirterek, "Müziğin iyileştirici, tedavi edici gücüyle böyle bir oluşumun içinde olmak hepimize heyecan verdi. Eğleniyoruz, eğlendiriyoruz, düşünüyoruz. Her prova bize ayrı bir heyecan, tiyatroyu deneyimlemiş oluyoruz. Bizim için çok iyi bir hatıra olacak. İlk defa oyunculuk yapacağımız için çok heyecanlıyız." görüşünü paylaştı.

Müzikal kısmında birbirinden değerli eserleri seslendireceklerini, oyunculuk konusunda destek aldıklarını ve tecrübeli isimlerden faydalandıklarını aktaran Karaytuğ, "Bizim işimiz şarkı icra etmek. Şarkılarımızı da icra edeceğiz. Müzikle tedavi edeceğiz. Ben kızın annesi rolündeyim, bakalım inşallah hakkını verebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.