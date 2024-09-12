Sanat ve doğadan ilham alan kokular

Sanatın farklı dallarından ilham alan bu koleksiyonda, tarihin izlerini taşıyan Clio, müziğin büyüsünü yansıtan Euterpe ve dansın zarafetini simgeleyen Terpsichore koleksiyonda öne çıkan üç eşsiz parfüm olarak dikkat çekiyor. Bu kokular, zarafeti ve yaratıcılığı kokularla buluştururken, size duyusal bir sanat deneyimi sunuyor.

Zamanın İzlerini Taşıyan Koku

Zamanın derinliklerinden ilham alan Clio, tarihin unutulmaz anılarını ve geçmişin güzelliklerini teninizde hissettiriyor. Konyak, tarçın ve erik notalarıyla açılan bu büyüleyici parfüm, iris ve mür ile derinleşirken, alt notalarda tonka fasulyesi, vanilya ve sandal ağacının sıcaklığıyla tamamlanıyor. Clio, geçmişin zarif hikayelerini bugüne taşıyan, sofistike bir koku deneyimi sunuyor.

Müziğin Ruhunu Yansıtan Büyü

Müziğin ilham perisi Euterpe, her bir notasıyla sizi müziğin büyülü dünyasına davet ediyor. Pembe biber, frezya ve limonun parlak uyumuyla açılan bu koku, paçuli, şeftali ve inci çiçeği ile melodik bir derinlik kazanıyor. Misk ve tütsü notaları ise bu büyüleyici karışımı tamamlayarak, her anı unutulmaz bir tınıya dönüştürüyor.

Neşenin ve Zarafetin Dansı

Dansın ilham perisi Terpsichore, her adımınızda neşe ve zarafeti hissettiriyor. Kayısı, havuç ve yeşil yaprakların canlılığıyla açılan bu parfüm, amber ve osmanthus’un sıcaklığı ile sizi sararken, kaşmir ve miskin yumuşaklığı ile tamamlanıyor. Terpsichore, dansın coşkusunu ve zarafetini sanat dolu bir kokuya dönüştürüyor, her anınıza enerji katıyor.

Fiolas’ın "9 Muse" koleksiyonuna ait bu eşsiz parfümleri daha yakından keşfetmek için Bodrum Mandarin Oriental, Galataport İstanbul, İzmir İstinyePark, Mandarin Oriental Bosphorus mağazalarını ziyaret edebilir veya fiolas.com web sitesinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Fiyatlar:

Clio Extrait De Parfum (50 ml): 5.450,00 TL

Euterpe Extrait De Parfum (50 ml): 5.450,00 TL

Terpsichore Extrait De Parfum (50 ml): 5.450,00 TL