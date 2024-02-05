Samara ve Bayro Şenpınar'dan mükemmel bir düet

Türk müzik sahnesinin iki güçlü ismi, Samara ve Bayro Şenpınar, "Orda Kal" adlı etkileyici düetleriyle bir araya geldi. Bu güzel şarkının söz ve bestesi arabeskin usta ismi Cansever'e ait.

"Orda Kal" adlı şarkının düzenlemesi ise ünlü müzik yapımcısı Ozan Arapoğlu'na ait. Ozan Arapoğlu'nun dokunuşları, şarkının zaten büyüleyici olan sözleri ve melodisine büyük bir etki katıyor. Şarkının klibi ise usta yönetmen Erkan Nas tarafından çekildi, izleyicilere görsel bir şölen vaat ediyor.

"Orda Kal" sadece bir şarkı değil, her bir nota ve sözün hissettirdiği duygularla dolu bir yolculuk. Samara ve Bayro Şenpınar'ın müthiş uyumu, sınırları aşan bir müzik deneyimi yaratıyor.

"Orda Kal" Cansever Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanırken video klibiyle de Cansever Official Youtube kanalında müzikseverlerle buluştu.

Samara: "'Orda Kal' şarkısında Bayro Şenpınar ile işbirliği yapmak gerçekten zenginleştirici bir deneyim oldu. Şarkı, müzikteki sinerjimizi ve birlikte hikaye anlatma tutkumuzu yansıtıyor."
Bayro Şenpınar: "Samara ile bu projede çalışmak inanılmazdı. 'Orda Kal,' iki sanatçının ortak bir vizyonla bir araya geldiğinde ortaya çıkan sihirin bir kanıtı."

 

 

 

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