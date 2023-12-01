Sakıp Sabancı Müzesi’nde Engelsiz Atta Festivali

Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası farkındalık günü olarak kabul edilen 3 Aralık Engelliler Günü’ne özel 2 ve 3 Aralık tarihlerinde düzenlenecek program kapsamında özel gereksinimli çocuklar ve gençler için kapsayıcı performanslar, sanatçılar ve eğitmenler için atölye çalışmaları ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

Engelsiz Atta Festivali 2 Aralık Cumartesi günü Yumurtadan Çıkan Fil performansına ev sahipliği yapacak. İki seans halinde ve kapalı gruba yönelik yapılacak performanstan sonra saat 15.30’da, 2013'ten bu yana Danimarka'da entegre çağdaş dansın kurulması için çalışan kültürel girişimci ve Danimarka Entegre Dans Derneği FIMD'de Sanat Yönetmeni olarak görev yapan Janne Kristensen ile farklı gelişimsel ihtiyaçları olan çocuklar ve gençlere yönelik etkinliklerde sanatsal araçları kullanan sanatçılar ve eğitmenler için Entegre Dans Sunum ve Atölyesi düzenlenecek.

3 Aralık Pazar günü ise özel gereksinimli çocuklar ve gençlerin katıldığı kapalı grubun Poggle ve Ben performansı sonrası saat 15.30’da, 2008'den itibaren, özellikle nörotipik bebekler için sürükleyici duyusal dans performansları yaratmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiren İsveçli sanatçı Dalija Acin Thelander tarafından hazırlanan Farklı Gelişimsel İhtiyaçları olan Bebeklere ve Çocuklara Yönelik Performanslar Yaratma Atölyesi bu alanda çalışmak isteyen sanatçı ve kültür profesyonelleri için düzenlenecek.

İngilizce olarak gerçekleştirilecek ve Türkçe çeviri yapılacak iki günlük atölyeler, kültür sanat alanında çalışan sanatçı, eğitmen müze ziyaretçilerinin katılımına açık olacak.

Atölyelere katılım için kayıt yaptırılması gerekmektedir.