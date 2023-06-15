Sakiler Yeni Gazino’yu salladı 

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sakiler grubu “Yazın yeni bir konser maratonuna başlıyoruz. Ayda yaklaşık 22-23 tane sahnemiz olacak. Kışın da yoğun geçmişti, yazın da tam gaz devam edecek konserlerimiz. 28 gün boyunca eve gidemeyeceğiz resmen. Konser yoğunluğumuz bittiğinde de yeni şarkı çalışmalarına başlayacağız. Yollarda çalışıyoruz ya da otellerde çalışıyoruz. Yolda aranjeler yapıyoruz.” dediler.

Röportaj sonrası sahneye çıkan Sakiler, kendilerini dinlemeye gelen izleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.