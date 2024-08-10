Sakarya-Keçiörengücü maçının perde arkası!

Trendyol 1.Lig’de bugün oynanan Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü maçının yayın kalitesinin perde arkasında yatan neden ortaya çıktı.

TRT, geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu ile Riva’da düzenlenen imza töreninde Süper Lig ve TFF 1.Lig’in yurt içi ve yurt dışı yayın haklarını alan beIN SPORTS ile Süper Lig maç özetleri ile 1.Lig maç yayınlarının ve özetlerinin konusunda görüşmelerini sürdürüyordu. TRT ile beIN SPORTS arasında; Trendyol Süper Lig maç özetleri ve Trendyol 1. Lig maçları ile özetleri hakkında yapılan uzun görüşmelerden, olumlu sonuç çıkmadı. Bu görüşmeler sonucunda TRT, Sakarya-Keçiörengücü maçını yayınlayamayınca, beIN SPORTS acil olarak yayına müdahale etti. İlk yarı teknik aksaklıkların yaşandığı mücadelede beIN SPORTS acil müdahale ederken, ikinci yarıda yayın araçlarını stada göndererek mücadeleyi yayınladı.

Tıkanan görüşmeler sonrasında, Süper Lig maç özetleri ile 1.Lig maç yayınları ve özetleri, sadece beIN SPORTS’ta olacak.