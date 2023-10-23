Sahte Gerçeklik: Oksimoron sergisi açıldı

Soyut resmin önde gelen isimlerinden Dilşad Atasoy ve gazeteci-yazar Oya Doğan, “Sahte Gerçeklik: Oksimoron” adını verdikleri ortak sergide resmi ve edebiyatı tuvalde buluşturuyor. Yalnızlık, kuraklık, iklim krizi, toplumsal cinsiyet rolleri, kadına şiddet, aşk ve ölüm, cumhuriyet, demokrasi, savaş, Ortadoğu krizi, yalnızlık, adalet, göçmenlik, virüsler gibi dünyanın görmeyi reddettiği sahte gerçekleri bu sergide sanatseverlerin karşısına çıkıyor.

Birbiriyle çelişen ya da tamamen zıt iki kavramın bir arada kullanılmasıyla oluşan ironi, mizah veya vurgu yapmak için kullanılan ifadelere “Oksimoron” deniliyor. Ressam Dilşad Atasoy ve yazar Oya Doğan da serginin adında da oksimoron yapıyor, Sahte Gerçeklik: Oksimoron. Barış için savaşan, en büyük küçük olmak için dünyaya kafa tutan, köşe dairelerde yalnızlaşan, delikanlı kadınların ölüp ölüp yeniden kendini doğurduğu, şifa için virüslerin salındığı dünyaya iki kadın kendi sanatlarıyla cevap veriyor. Dilşad Atasoy ve Oya Doğan’ın bir yıl boyunca hazırlandığı sergide 21 resim ve 21 yazı, 3 ensteslasyon, bir deneyim alanı ve bir adet “Çizemeyen Ressam” isimli bonus resim sergileniyor.

Ceren Atasoy’un proje koordinatörlüğü yaptığı “Sahte Gerçeklik: Oksimoron” sergisinde; yazar Oya Doğan, Dilşad Atasoy’un resimlerine bazen sarkastik, bazen sarsıcı ama çoğunlukla sorgulayıcı metinleri tuvallere el yazısıyla yazdı. Serginin açılış kokteyline iş, sanat, sinema, dizi, edebiyat, medya dünyasından çok sayıda isim katıldı. Fotoğraf sanatçısı ve yazar Çerkes Karadağ, ressam Yusuf Taktak, Akın Ekici, Ahmet Özel, ressam ve oyuncu Gafur Uzuner, heykeltıraş Tuğrul Selçuk, yayıncı Aren Şenorkyan, oyuncular Özge Gürel, Yeşim Ceren Bozoğlu, Pervin Bağdat, Özlem Maden, Zeynep Oymak, Özlem Savaş, Ayşen İnci, Suavi Eren, Serap Ogan Eren, gazeteci Ali Eyüboğlu, sunucu Aslı Şafak, yönetmen Yasemin Erkul Türkmenli, Sinan Biçici, Burak Han Keyif, yapımcı Mehmet Yiğit Alp, iş insanı Adnan Baycar gibi çok sayıda isim katıldı.

“Sahte Gerçeklik: Oksimoron” sergisi pazartesi-cuma günleri 10.00-18.00 saatleri arasında Nişantaşı Ovooart Galeri’de gezilebilir.