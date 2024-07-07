Sahnede yüzüne su şişesi fırlatılan Cem Adrian açıklama yaptı!

Sahnede yüzüne su şişesi fırlatılan Cem Adrian açıklama yaptı! İşte detaylar...

Cem Adrian, Van'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı.

 

Şarkıcının yüzüne su şişesi fırlatıldı.


Adrian, canı yanmasına rağmen sahneyi terk etmedi ve seyirciler sanatçıya alkışlarla destek verdi. Adrian, "Mahcubiyet ile ilgili mesaj ve yorumlar okuyorum. Ben çok iyi ve güzel hissediyorum. Böyle bir şey hissetmenize gerçekten gerek yok. Bir gül bahçesinde gibiydim. 1 2 dikenden sebep bahçeye küsülmez ki, ben dikeni de severim gülden ötürü… Muhteşemdiniz Van… Her şey için minnettarım" ifadelerini kullandı.

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