Sahnede çekirge paniği

Antalya Crystal Hotel'de 3 konser veren Gedik, finali bayramın 4. gününde Bodrum'daki Azka Otel’de yapan güzel şarkıcı muhteşem performansıyla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

"Filozof" adlı şarkısıyla sahneye çıkan Gedik, Azka Otel’deki konserini sahneyi basan bir çekirge nedeniyle yarıda kesmek zorunda kaldı. Gedik, " Çekirgeden korktuğumdan değil. Basıp öldürmekten korktuğum için yarıda bıraktım. Ben sivrisinek dahi öldüremem. Hiç bir hayvan ölmesin isterim." deyince konseri takip eden bir izleyici sahneye uzanıp çekirgeyi alarak yeşilik bir alan bıraktı. Bu kısa süreli olay sonrası kaldığı yerden devam eden Ömür Gedik, bayramda sevenlerine inanılmaz gibi gece yaşattı.