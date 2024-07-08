Şahmaran ikinci sezonuyla dönüyor! İlk fotoğraflar geldi

Netflix Türkiye'nin, başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in paylaştığı dizisi Şahmaran'ın ikinci sezonundan ilk görseller geldi. Dizi, yeni sezon bölümleriyle 8 Ağustos'ta izleyicilerle buluşacak.  

Netflix Türkiye, 'Şahmaran' dizisinin ikinci sezon tarihini duyurdu. Dizinin yeni sezonundan ilk kareler de Netflix Türkiye'nin resmi hesaplarından paylaşıldı.

Kadrosunda Mustafa Uğurlu, Mert Ramazan Demir, Ebru Özkan, Hakan Karahan, Ekin Gökgöz, Mahir Günşiray, Mehmet Bilge Aslan, Ümit Çırak, Olimpia Ahenk Dourmouchev, Doğanay Ünal, Nilay Erdönmez, Nil Sude Albayrak, Berfu Halisdemir, Elif Nur Kerkük, Lorin Merhart ve Beran Soysal gibi isimlerin yer aldığı diziye, yeni sezonda aşk uğruna yaşadığı ihanetin öcünü almak için dönen Lilith rolüyle Saadet Işıl Aksoy da dahil oluyor.

Yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, Umur Turagay ve Bertan Başaran’ın yönetmenliğinde ve Pınar Bulut’un senaryosuyla hayata geçen Şahmaran’ın yeni sezonu, gerilimi giderek artan heyecan dolu fantastik dünyası ile 8 Ağustos’ta sadece Netflix’te.

 

 

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