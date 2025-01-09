Sahiplendiği köpeği elinden alınan Dilan Polat yıkıldı!

Dilan Polat'ın beş gün önce barınaktan sahiplendiği köpek Şirin, evinden geri alındı.

Sosyal medyada oluşan baskılar nedeniyle Polat Ailesi'nden alınan minik dost sonrası avukat Sevinç Horoz açıklama yaptı.

Ailenin avukatı Sevinç Horoz, "Müvekkil Dilan Polat’ın barınaktan sahiplendiği Şirin isimli köpek baskılar sonucu 5 gün sonra maalesef evinden geri alınmıştır. Daha önceki sahiplerince terk edilmiş ve fotoğrafını göreceğiniz barınakta yaşamaya mecbur bırakılmış bir can 31.12.2024 günü veteriner kontrolünden geçerek müvekkil Dilan Polat tarafından sahiplenilmiştir. Polat ailesi Şirin’i çok sevmiş ve aile bireyi olarak görmüş çocuklarıyla birlikte terk edilmiş Şirin ile tüm sevgilerini ve evlerini paylaşmıştır. Ancak Dilan Polat’a kızgın olan ve neredeyse yaşam hakkının dahi elinden alınmasını isteyen bir kesim barınak sahibine türlü şikayetlerde bulunarak köpeğin Dilan Polat’tan alınması gerektiği konusunda baskı yaratmıştır ve baskılar karşısında Dilan Polat’a köpeği bizzat evinde teslim eden bu hanımefendi de köpeği müvekkilden 5. gün geri talep etmiştir. Köpeğe takılı olan Çip henüz hanımefendi adına kayıtlı olduğu için müvekkilin tüm ısrarlarına neredeyse yalvarmasına karşın köpek maalesef aileden geri alınmıştır" ifadelerini kullandı.



MÜVEKKİL ADIM ATMAYA KORKAR HALE GELMİŞTİR

Sözlerine devam eden Horoz, şöyle konuştu: "Yaşanan bu olay; bir kesim tarafından Dilan Polat’a duyulan yersiz öfkenin ve düşmanlığın boyutunu ortaya koymaktadır. Sahiplerince terk edilmiş bir köpeğin bir canın sıcak bir yuvaya kavuşmasının sevinci ve öneminin önüne geçmiştir. Maalesef köpeğin duyguları, evde yaşayan çocukların, ona bağlanan müvekkilin duyguları yok sayılmıştır. Baskılar sonucu yaşanan olay sonrası ortaya atılan köpeğin iyi bakılmadığı iddiaları da asılsızdır ve evin her yeri kamera ile izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır.



Müvekkilin artık iyilik yapması dahi bir kesimi rahatsız ederken yaşamaya değer dahi görülmediği ortadadır. Buna bir son verilmeli ve toplum sosyal medya hesapları üzerinden yönlendirilmemeli ve ayrıştırılmamalıdır. Müvekkil adım atmaya korkar hale gelmiştir. Yaptığı iyilikler dahi bir kesim tarafından linç edilmesi için bir unsur haline getirilmiştir. Şirin için maalesef çok üzgünüm, bir yetimin bir köpeğin başını okşamış insan, onlar için sıcak bir yuva ve onlarla paylaşılan sevginin önemini bilir. Kamuoyunun vicdanına ve bilgisine sunulur."