Şahin Kendirci'den Gassal yorumu!

Şarkıcı ve oyuncu Şahin Kendirci bayramın ilk gününde Alaçatı’da kapılarını açan Cengiz Yeşil’e ait Tablacı Ocakbaşı’nda sahne aldı. Samimi açıklamalarda bulunan Kendirici sahne öncesi duygularını dile getirerek “Adanalı olduğum için ocakbaşı kültürüne yabancı değilim. Sık sık ocakbaşında vakit geçirmeyi severim. Burası da çok keyifli. Bayramın birinci günü burada sevdiklerimizle bir araya geliyoruz. Umarım her bayramda bu coşku sürer” dedi.

Tatil planları sorulan genç sanatçı çocukluğunun büyük bir kısmının Bodrum’da geçtiğini belirterek “Tatili Alaçatı’da yapmayacağım. Bodrum’da yapmayı planlıyorum çünkü orada doğup büyüdüm. Dedemler Bodrum’da yaşardı sık sık giderdim. Hâlâ da ailemle birlikte fırsat buldukça oraya gidiyoruz” diye konuştu.



ANNEM LAHMACUNU DAHA GÜZEL YAPIYOR

Fiyat pahalılığı ve lahmacun fiyatlarıyla ilgili gelen sorulara esprili bir dille yanıt veren Kendirci “Görüyorum duyuyorum ama açıkçası o kadar para verip lahmacun yemeye gerek duymuyorum. Annem bu konuda çok yetenekli. Verseniz o parayı 1000 kişilik lahmacun yapar. Ben annemin yaptığı lahmacunla yetiniyorum. Annemi öyle yerlere götürsem ‘Ne gerek var’ der. 2500 TL’lik lahmacunu aileme yedirmem” dedi.

YENİ ALBÜM VE DİZİ PROJESİ GELİYOR

Kendirci müzik çalışmalarının da hız kesmeden sürdüğünü belirterek kız kardeşiyle birlikte bir albüm hazırlığında olduklarını hem solo hem de düet parçaların yer alacağını söyledi. Ayrıca yeni bir dizi projesi için de görüşmelerin sürdüğünü açıkladı “Yeni sezona doğru bir dizi projemiz var. Oyuncu olarak ana kadroda önemli bir karakteri canlandıracağım. Bunun yanı sıra her hafta Kıbrıs’ta sahne alıyoruz yoğun ama çok keyifli bir dönem.”

GASSAL YORUMU VE BAYHAN SÜRPRİZİ

Gassal dizisinde rol almasıyla ilgili konuşan Kendirci Bayhan’ın dizide yer almasının kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi “Bayhan abi bana da sürpriz oldu. Ama çok mutlu oldum. Aynı topraklardan çıkmış bir isim. Dubai’de lansmanda tanışmıştık sohbet etmiştik. Çok sevdiğim bir isim umarım kalbinin istediği olur.”

Ahmet Kural’la olan dostluğuna da değinen Şahin Kendirci “Bu konuyla ilgili Ahmet abiyle özel olarak konuşmadık. Ama 10-15 yıllık bir abi kardeşliğimiz var. Bu işin bana gelmesiyle ilgili karar sürecinde kafamı rahatlatmak için onu aradım ‘Olmalısın’ dedi. Biz bu işi en iyi yere getirdik. En kıymetlisi dostluğumuz” ifadelerini kullandı. “Müslüm mü Gassal mı” sorusuna ise “Müzik kariyerim açısından Gassal çok iyi ama oyunculuk yönümü ilk kez gösterdiğim için Müslüm diyebilirim” yanıtını verdi.

CENGİZ YEŞİL: ŞAHİN’İN SESİ MEKANIMIZA ÇOK YAKIŞTI

Gecenin ev sahibi Cengiz Yeşil ise “Şahin’i mekanımızda ağırlamak onun o güçlü sesini burada yaşatmak çok değerli. Lezzetlerimizle birlikte sahnesi ön planda olacak bu çizgide devam edeceğiz” diyerek memnuniyetini dile getirdi.