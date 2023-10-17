Şahika Ercümen, '100. Yıl Cumhuriyet Dalışı’nda yeni bir rekora imza attı

Güneşin sınırsız enerjisinden aldığı güçle değer üreten Kalyon Enerji’nin sponsor olduğu millî sporcu Şahika Ercümen, 100. Yıl Cumhuriyet Dalışı ile yeni bir dünya rekoruna daha imza attı. Ercümen, 17 Ekim’de Hatay Yayladağı’nda ‘Paletsiz Değişken Ağırlık Kategorisi’nde 106 metre ile yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Rekor, Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan edildi. Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine doğru ilerlemesine güçlü bir katkı sunan Kalyon Enerji; yaşamın her alanına değer katan faaliyetlere imza atmayı sürdürüyor.

Kalyon Enerji’nin kurumsal desteğiyle; yaşadığımız büyük depremle sarsılan Hatay Yayladağı’nda gerçekleşen dalışta, millî sporcumuz Şahika Ercümen tarafından 106 metre ile kırılan ve daha önce 105 metreyle Sırp asıllı sporcu Lena Balta’ya ait olan dünya rekoru, Cumhuriyetimizin 100. yaşına armağan edildi.



Kalyon Holding iştiraki olan Kalyon Enerji’nin faaliyet alanı, misyonu ve vizyonu doğrultusunda, tüm dünya için fayda üreten bir kurum olma sorumluluğu taşıdığının altını çizen Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Dr. Murtaza Ata; “Esasen, bu çok özel iş birliği sayesinde sınırları zorlayan iki marka bir araya geldi. Kalyon Enerji olarak güneşten aldığımız enerji ile gökyüzünün sınırlarını aşarak, ülkemize ve insanımıza sürdürülebilir bir değer sunuyoruz. Millî sporcumuz Şahika Ercümen de derin denizlerin sınırlarını zorlayan, başarıları ile göğsümüzü kabartan bir sporcu. Şimdi de Kalyon Enerji sponsorluğunda Cumhuriyetimize yeni bir rekor hediye etti. Hepimiz nefesimizi tutarak bu tarihi ana tanıklık ettik. Böylesine anlamlı bir başarının ortağı olmaktan gurur duyuyoruz. Kalyon Enerji olarak ülkemize ve dünyamız için katkı üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Millî sporcu Şahika Ercümen ise kırdığı yeni dünya rekoru ile ilgili duygularını şöyle aktardı: “Cumhuriyetimizin 100. yılında, çok özel ve anlamlı bir yerde -Hatay'da- nefesimi tutarak yeni bir dünya rekorunu ülkemize, Cumhuriyetimize armağan edebildiğim için çok mutluyum. Spora ve sporcuya desteğin çok büyük önem taşıdığı ve beraberinde yeni başarıları getirdiği gerçeğinden hareketle bu önemli rekor denememde sponsor olarak desteklerini esirgemeyen Kalyon Enerji'ye çok teşekkür ediyorum.”