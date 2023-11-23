Şahane Hayatım izleyicileri ekran başına kilitledi

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu ve Timur Acar’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘Şahane Hayatım’ dizisi dün akşam 4. bölümüyle ekranlara geldi. Seyirciyi heyecan ve entrika dolu bir bölümle ekran başına kilitleyen dizi sosyal medyada da çok konuşulurken #ŞahaneHayatım 5 saat 15dk tt'de yer aldı.

Dün geceki bölümünde Şebnem iyice köşeye sıkışırken Melisa ile Onur’un bir arada fotoğrafını gören Şebnem sinirlerine hakim olmakta oldukça zorlandı. Didem’le birlikte yeni plan yapan Şebnem, Onur’a aile olmanın önemini hatırlatacak etkinliklerle Onur’un tüm vaktini aldı.

Melisa ise bir türlü Onur’a ulaşamamanın sinirini yaşadı. Aysel’in söylediklerini dinlemeyip kafasına göre hareket eden Melisa sonunda Onur’u evine gelmeye ikna etti. Diğer tarafta Niyazi ile ilgili yeni ipuçları bulan Mesut yeniden dosyayı açarken Şebnem’i ifade vermeye çağırdı. Bunun üzerine çok panikleyen Şebnem çocuklarını alıp kaçmayı düşünse de bundan vazgeçti ve Mesut’u arayıp onun evinde ifade vereceğini söyledi.

Bacağındaki bıçak yarasından dolayı enfeksiyonu iyice artan Şebnem, Mesut’un evinde bayıldığı esnada Mesut bacağındaki yarayı gördü. Vedalaşmak niyetiyle Melisa’nın evine giden Onur tam evden çıkacağı esnada iradesine yenildi ve Melisa ile beraber oldu.

ŞAHANE HAYATIM’IN 5. BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

Meriç Acemi’nin kaleminden çıkan, Çağrı Bayrak’ın yönetmenliğini üstlendiği, FOX’ta ekranlara gelen ‘Şahane Hayatım’ın 5. Bölümünden tanıtım yayınlandı. Şebnem, Onur ve Melisa’nın beraber olduğunu öğrenirken Şebnem’in geçmişinden gelen Selo’nun Mesut komiserin evindeki anları bölümün geriliminin ipuçlarını veriyor. Tanıtımın sonunda Şebnem ve Onur’un kapısına gelen kişinin kim olduğu ise yeni bölüme dair merakı yükseltiyor.

Şahane Hayatım 5. Bölüm Tanıtımı: https://youtu.be/q-c7QZu5EYg

‘Şahane Hayatım’ her çarşamba saat 20.00'de FOX'ta!