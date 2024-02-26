'Şahane Hayatım'ın kadrosuna Cemre Gümeli dahil oluyor!

Entrika ve heyecan dolu hikayesiyle izleyicileri her bölüm NOW’a kilitleyen Ay Yapım’ın sevilen dizisi ‘Şahane Hayatım’ın kadrosuna yeni bir isim dahil oluyor. Hikayesi kadar kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken diziye 18. bölümde Cemre Gümeli dahil oluyor.

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu ve Caner Topçu gibi başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı son haftalarda Ece Yüksel ve Cansel Elçin’in de konuk olarak yer aldığı diziye 18. bölümde başarılı oyuncu Cemre Gümeli dahil oluyor.

Seda Akman’ın hayat verdiği Arzu Kadıoğlu’nun okul zamanlarında Şebnem’in en yakın arkadaşı olan kızı ‘Elif Kadıoğlu’ karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Cemre Gümeli, annesinin kibrinin aksine mütavazi ve akıllı bir kadın olarak Şebnem’in hayatına geri dönecek. Yıllar sonra İstanbul’a dönen ‘Elif Kadıoğlu’nun Şebnem’in hayatındaki dengeleri nasıl değiştireceği ise gizemini koruyor.