‘Şahane Hayatım’ heyecan ve entrika dolu bölümüyle büyük beğeni topladı

Ay Yapım imzalı ‘Şahane Hayatım’ dizisi dün gece 15. bölümüyle NOW’da ekranlara geldi. Gece boyu sosyal medya listelerinde de #şahanehayatım ve #ŞebMes etiketleriyle yer alan diziye övgüler yağdı.

Şebnem’in Aysel’i herkesten sakladığı oğlu Demir’le yakaladığı ve onu köşeye sıkıştırdığı esnada Onur da öğrendiği adres sayesinde onların yanına geldi. Demir’i Aysel’in sevgilisi sanan Onur ağzına gelenleri söylerken Şebnem Onur’u alıp uzaklaştırdı. Polisliği bırakan Mesut aile şirketinin başına geçti ve Şebnem’e de sürpriz yaparak Didem’in mekanının mührünü kaldırttı. Melisa, Şebnem’in bahçede kendi kendine konuştuğu anların kamera görüntüsünü buldu ve Aysel’e izletti. Aysel’den hesap sormaya eve gelen Onur’a da Melisa Şebnem’in görüntülerini izletti. Onur bu görüntülerin kesinlikle kullanılmayacağını Melisa’ya söylese de Melisa yine kendi bildiğini okudu ve görüntülerin kopyasını aldı. Şebnem’i annesi arayıp bu video hakkında bilgi verince Şebnem de görüntüleri yok etmek için bir plan yaptı. Onur Şebnem’in karşısına geçip Mesut’u çocuklardan uzak tutması konusunda uyardığı esnada Şebnem de Mesut’la ilgili bir itirafta bulundu. Melisa, Mesut’un psikiyatri profesörü olan annesini eve davet edip Şebnem konusunda onu doldurdu. Şebnem yaptığı planla annesinin de yardımıyla evdekileri uyutup gece eve Mesut’la girdi ve kamera odasındaki görüntüleri sildi. Mesut’un annesi Nilgün Şebnem ile konuşmaya Didem’in mekanına geldi ve onu ezen konuşmasıyla Mesut’tan uzak durması konusunda uyardı.

Ece’nin doğum gününde bir anda çıkıp gelen Demir herkesin içinde Aysel’in annesi olduğunu söyledi. Aysel Şebnem’in annesiyle babasını kapının önüne koyarken Şebnem mecburen onları eve almak durumunda kaldı. Gece annesiyle karşılıklı oturan Şebnem ona tüm içindekileri döktü. Onur tüm bu olanlar üstüne avukatına bilgi vererek Şebnem’in akıl sağlığının yerinde olmadığı konusunda başvuru yapmalarını istedi. Yaşananlardan dolayı gitmek isteyen Demir’i Aysel alıp kendi evine getirdi. Mesut Şebnem’i sinemaya götürdü ve ikili romantik anlar yaşadılar. Şebnem sinemanın ardından aldığı telefonla yıkıldı. Hastaneye gidip muayene olması gerektiğini öğrenen Şebnem büyük panik yaşarken Mesut’a kendi durumundan bahsetti. Mesut da bu konuda annesinden yardım istedi. Nilgün yardım etmenin aksine öğrencisini arayarak Şebnem’in hastaneye yatırılmasını istedi. Finalde doktorun karşısında zorlanan Şebnem ne kadar çabalasa da Niyazi’nin sanrılarından kurtulamadı ve hastaneye yatırılacağını öğrendi. Öfkesine hakim olamayan ve çocuklarının gözü önünde güvenlikler tarafından götürülen Şebnem’in isyanı bölüme damgasını vurdu.

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu ve Caner Topçu gibi başarılı isimleri kadrosunda buluşturan dizide Ece Yüksel de konuk olarak yer alıyor.



Hikayesi ve kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen ‘Şahane Hayatım’ her Çarşamba akşamı NOW’da.

