‘Şahane Hayatım’da Şebnem kendini ele veriyor

Ay Yapım’ın entrika ve heyecanlı dolu dizisi ‘Şahane Hayatım’da Şebnem iyice köşeye sıkışıyor. Bu akşam FOX’ta yayınlanacak 8. bölümden yayınlanan yeni sahnede Şebnem evine gelen Mesut’la yaptığı konuşmada Niyazi konusunda büyük bir açık veriyor.

Meriç Acemi’nin kaleme aldığı, Çağrı Bayrak’ın yönetmenliğini üstlendiği, Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu ve Timur Acar gibi başarılı isimleri kadrosunda buluşturan Ay Yapım imzalı ‘Şahane Hayatım’ dizisinin bu akşamki 8. bölümünden yeni sahne yayınlandı.

FOX’ta ekrana gelen diziden yayınlanan sahnede ağlama krizine giren Şebnem Mesut’a ‘Hayat çok zor, benim plan yapmam lazım. Ayarlarımla oynuyorsunuz, gidin’ derken ‘Topal Niyazi’yi de bana bağladınız’ cümlesiyle kendini ele veriyor. 

İzleyicileri ekran başına kilitleyecek bölümüyle ‘Şahane Hayatım’ bu akşam FOX’ta.

 

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