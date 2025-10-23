Şahan Gökbakar'dan çocukları için radikal karar!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Şahan Gökbakar, radikal bir karar imza attı.

Komedyen, çocukları Deniz Efe ve Ela'nın eğitimi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşti. Çocuklarının daha iyi bir eğitim almasını isteyen Gökbakar'ın geçtiğimiz aylarda Londra'ya gittiği öğrenildi. Projeleri olduğu zaman Türkiye'ye gelecek olan komedyen, eşi Selin Gökbakar ve çocuklarıyla Londra'da yaşamaya başladı. Başta 'Recep İvedik' serisi olmak üzere birçok fenomen projeye imza atan komedyen, senaryo çalışmalarına da devam ediyor.