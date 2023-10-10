Sağlıklı yağlar cilt bakımının bir parçası olmalı

Cilt vücuttaki en önemli organlardan biridir. Su kaybını önlemek, bakterilerin vücuda girmesini durdurmak, vücut ısısını düzenlemek, yağ ve su depolamaktan sorumludur.

Cilt için güçlü süper gıdalar olarak çalışan, nemlendirme, esneklik, canlılık ve içten dışa doğru bir ışıltıdan çok sayıda fayda sağlayan seçilmiş birkaç ürün vardır.

Hindistan cevizi yağı, avokado yağı ve zeytinyağı gibi üç savaşçı içerik ile TheLifeCo Doğal Cilt Bakım Kremi, cildi korumakla kalmayıp, günlük rutine bir doz vitamin eklemesi de yapar.

İnce çizgiler ve kırışıklıklardan korunmak

Cilt 25 yaşından itibaren vücut yılda yüzde 1 oranında nem kaybetmeye başlar. Nem her yeni yaşla birlikte azalmaya devam eder. Güneş maruziyeti, hava şartları, beslenme şekli ve su alımına bağlı olarak hızlı ya da yavaş buharlaşır. Bu kaybediş 50 yaşından sonra yüzde 25, 70 yaşından sonra ise yüzde 40’a kadar düşer. Nem eksildikçe cilt daha gevşek ve daha az elastik hale gelir: ince çizgiler ve kırışıklıklar vücudun her yerinde daha görünür olur.

Cilt bakımına değerli yağ eklemesi

TheLifeCo’da SkinFood (Cilt yemeği) Değerli Yağlar Serisi’nde yer alan krem, kolay emilen formülü, yüzde 97 doğal içeriği ile ciltte yağlı his bırakmayan ve gün boyu süren nem desteği sağlar.

TheLifeCo Doğal Cilt Bakım Kremi fiyatı: 449.90 TL