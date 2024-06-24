'Sağdan sola donat' sözleriyle çok konuşulmuştu! Pelin Hürman’ın son açıklamaları olay oldu

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin, Pelin Hürman'a bahsettiğiniz varlıklar size gözüktüğünde "Ne Hissettiniz" sorusuna karşılık korku diyerek cevapladı.

9 YAŞINDA RÜYALAR GÖRMEYE BAŞLADIM

"9 yaşında uyku ile uyanıklık arasında rüya yoluyla hissetmeye başladım. Tabii ki çok korktum. Birçok psikiyatriste gittim. Buluğ çağını atlatana kadar hakikaten kendime gelemedim çünkü bana kavim kavim gözükmeye başladılar. En sonunda bir mahşer alanı oldu. Ateşten çevrelendim."

KARINCILARIN AYAK SESLERİNİ DUYMAYA BAŞLADIM

"Karıncaların ayak seslerini duymaya başladım. Ben işletme mezunuyum. Metafizik uzmanıyım. İlmim doğuştan gelmekte. Bunun bir okulu yok, bir öğrenimi yok. Bana inanan olur, inanmayan olur."

ABDESTSİZ CÜNÜP GEZENLERİN KOKUSUNU ALIRIM

"Bu varlıklar 'Gideyim o kişinin bu kişinin bedeninin içerisine gireyim de orada kalayım.' demiyor. Bizim yapmış olduğumuz günahlarımızdan dolayı bazı şeyler yaşıyoruz. Abdestsiz cünüp gezenlerin kokusunu alırım. Her şey bizim elimizde. Bunun ötesi yok."

CİNLE CİNSEL BİRLEŞME OLMAZ

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "İçine cin kaçmış " terimi vardır” sözleri üzerine Hürman, "Akıllarını kullansınlar. Bilinçsiz bir şekilde kapıyı çalmasınlar. Yok içine cin kaçmış yok cinle cinsel birleşme yaşamış. Hepsi yalan, hep bir gösteri. Sen o kişiyi sıkıntıya sokuyorsun bendenden bir şeyi çıkarttığın yok. Sadece orada senaryo kurguluyorlar. Gelen kişi de zaten çaresiz o esnada psikolojik olarak kendini iyi hissetmiyor. Ama bir gün sonra, bir hafta sonra yine kötü oluyor.” diye konuştu.

BİR İNSANIN GÖZ BEBEĞİNE BAKIP GEÇMİŞİNİ TARARIM

Ben bir insanın göz bebeğine bakıp geçmişini tararım. Şifa sadece ayetlerde. Her şey ayetlerde gizli. Bilim de çok önemli. Bilim ve dua her şeyi çözer.

BİR İNSAN 30 YIL UYUMAMIŞ

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin “Size gelenlere nasıl yöntemler uyguluyorsunuz?” sorusuna karşılık Hürman, şöyle cevap verdi: "30 yıl hiç uyumamış biri geldi. İçmediği ilaç gitmediği doktor kalmamış. Hoca hoca gezmiş."

HOCAYIM DİYORLAR MUSKA YAZIYORLAR

'Hocalık kavramı nedir? 'Hocayım' diyorlar muska yazıyor. Okunmuş su veriyorlar, 'sirkeli sularla yıkan' diyorlar. Hoca camidedir. Hoca vaaz verir. Çoğu şarlatan. Bunların hepsine karşıyım. Dua okuyacaksın. Kalem süresi, nazar duası. O kadar. Başka bir şeye gerek yok."

NAZAR İNSANI MEZARA SOKAR

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Nazar kötü olumsuz bir enerji" demesine karşılık Pelin Hürman, "Nazar insanı mezara sokar. İşinizi engeller. Yuvanızda sorunlar yaşatır. Her türlü sizi hasta eder. " dedi.