Safiye Soyman; Faik Öztürk'ün "Safiye'den ayrılırsam emekli maaşına kalır. O bensiz biter" sözlerine cevap verdi!

Faik Öztürk'ün "Safiye'den ayrılırsam emekli maaşına kalır. O bensiz biter" sözlerine Safiye Soyman'dan sert yanıt geldi.

Başak Çokan'ın sunduğu nokta TV'de yayınlanan Başak çokan ile Perde Arkası programına katılan Faik Öztürk, böyle bir şey söylediğini hatırlamadığını ama Safiye Soyman sayesinde tanınmış olsa da Türk halkının da kendisini sevdiğini belirtti. Bu sözler üzerine canlı yayına bağlanan Soyman, "Faik aramızdaki samimiyetin dozunu bazen fazlasıyla kaçırıyor. Bu sebepten de beni çok zor durumda bırakacak açıklamalar yaptığı için sahne arkasında çok tartışıp kavga ettiğimiz oluyor. Özellikle yaptığı son açıklamadan sonra kendisini uyardım benden zılgıt yedi, özür diledi. Bundan sonra böyle bir şey olursa külahları değişeceğimizi söyledim. Faik zaten benden çok korkar ve benden çekinir. Ama o doğallığın dozunu kaçırabiliyor. Biraz da kendimize özelimiz kalsın istiyorum her şeyimiz olur orta konuşmanın bir anlamı yok" diyerek aralarında bir ayrılığında söz konusu olmadığını belirtti.



Yıllardır neden evlenmedikleri konusunda ise Soyman, "Faik bana defalarca evlilik teklif etti ancak kabul etmedim. Çünkü imzanın bazı şeyleri büyüsünü bozduğunu düşünüyorum. Eğer sürekli yan yana sürekli birlikte olursak da bir şeylerin enerjisini gideceğini düşündüğüm için evlenmeyi düşünmüyorum" dedi.