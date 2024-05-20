Şafak Sezer’in Kasada Parti filmi Prime Video’da

Birbirinden ilginç ve eğlenceli karakterlerin, yılbaşı gecesi başlarından geçen talihsiz ama komik olaylar ile karşılaşacağınız filmin yönetmenliğini Kamil Çetin üstleniyor.



Zengin iş adamı Evren ve eşi, sözde dostları için yıllarca hatırlanacak bir yılbaşı partisi düzenlemeye karar verirler. Ancak parti vermekten ziyade asıl amaçları, yeni satın aldıkları evin devasa kasasını arkadaşlarına göstermektir. Davetlilerin yanlışlıkla kasada kilitli kalmasıyla başlayan olaylar ile hiçbir şey Evren’in planladığı gibi gitmez. Kasa o kadar güvenlidir ki dışarı hiç ses çıkmaz ve içeride telefonlar çekmez. Tüm bunların üstüne iki güvenlik görevlisi hariç evdeki tüm personel ortalıkta yoktur ve partiye gelen davetliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalır. Zaman ilerledikçe ve kasa içerisindeki kaynaklar azaldıkça gerilimler artar, ittifaklar kurulur ve arkadaşlar gerçek yüzünü göstermeye başlar. Evren'in yıllarca kötü bir şekilde hatırlanacak bir partisi olur ve gösteriş yapmanın nasıl da ters tepebileceğini öğrenir.