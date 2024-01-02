Sade ve mükemmel sunumlar için yeni PATCH koleksiyonu

Bonna'nın yeme içme deneyimini bir üst seviyeye taşıyan fine dining koleksiyonu PATCH. Ekose desenin zariflikle birleştiği noktada ortaya çıkıyor.  Beyazın saflığını porselenle birleştiren Bonna’nın yeni PATCH Koleksiyonu, sade ve kusursuz çizgilerle şekillenen zarif formuyla görselliği ön plana çıkarıyor ve muazzam bir sunum serüveni yaşatıyor.

Bonna’nın imza koleksiyonu NEAT, şimdi ekose formu ile sofra deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Yüzlerce yıldır tüm kültürlerde kendine yer bulmuş ekose deseni ile yepyeni bir görünme bürünen yeni PATCH Koleksiyonu sadelik ve mükemmelliği bir arada sunuyor. 

Sakin ama bir o kadar da şık bir eşlikçi olan PATCH, yemeğin renklerini, dokularını ve şekillerini ön plana çıkaran 11 parçadan oluşuyor.  Kusursuz çizgileri ile beyazın saflığını porselenle birleştiren koleksiyon, lezzet kadar sunuma da önem veren yaratıcı şefler için muazzam bir deneyim vadediyor. Sadelik ve mükemmellik, Patch'in yüksek ışığı yansıtan fildişi gövdesinde parlarken; porselenin ışıltısı, akıllarda unutulmaz bir imza bırakıyor.  

Bonna’nın yenilikçi ve cesur tasarım ekibinin yaratıcı yorumlarıyla ortaya çıkan PATCH, tasarımın etkisini başarıyla kullanan şeflerin sunumlarında görselliği ön plana çıkarmak için bekliyor.

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