Saçların Yeni Bakım Ritüeli: S’hair Sprey

“Ekmiyoruz, Çoğaltıyoruz” mottosuyla tanınan, saç çoğaltma ve saç kalitesini arttırma odağında Türkiye’nin ilk ve tek kliniği olan S’Clinic, merkezlerinde uyguladığı kişiye özel protokollerinin yanı sıra özel formüller ve içeriklerle geliştirdiği ürünleriyle de farkını ortaya koyuyor.





Kendini her geçen gün yenileyerek, gelişen teknolojiye ayak uyduran, bilime dayalı ve patentli bakımlarıyla kendi kulvarını yaratan S’Clinic, saç ekimi yapmıyor; saçı çoğaltıyor ve güçlendiriyor.



Sibel Ulutaş’ın, saç bakımı konusunda yarattığı formülden yola çıkarak geliştirdiği S’Clinic ürünlerin en yenisi olan S’Hair Sprey bilimsel olarak kanıtlanan üstün performanslı etkileri ve konforlu kullanımı ile öne çıkıyor. Saç dökülmesi problemi yaşayan erkekler ve kadınlar için özel olarak formüle edilen S’Hair Sprey, zengin içeriği ile saç problemlerine en etkili desteği sunuyor. Kalite standartlarına uygun şekilde, teknolojinin tüm imkanları kullanılarak üretilen S’Hair Sprey, etkili bileşenleri ile saç dökülmesine ve saç problemlerine neden olan olumsuz faktörleri azaltıyor, stres ve genetik nedenlerle ortaya çıkan saç dökülmesi problemini önlemeye ve azaltmaya yardımcı oluyor.



Saç dökülmesini kökten itibaren durduruyor.

Saçların daha hızlı ve daha güçlü uzamasını tetikliyor.

Yeni saç oluşumunu sağlıyor.



Durulamaya gerek olmadan kullanma konforu sağlayan, saçta yağlanma, matlık yaratmayan ve günde 2 kez uygulanan S’Hair Sprey ile hayal ettiğiniz saçlara kavuşmak için www.sclinic.com.tr adresli web sitesi üzerinden adrese teslim online sipariş verebilirsiniz.