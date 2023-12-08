Saçınızın doğal güzelliğini uyandırmanın zamanı geldi

Saçlar aslında, yağlı, kuru ya da normal olarak değil, gözeneklilik (ne kadar nem tutabildiği), esneklik (ne kadar kolay kırılabildiği) ve dokusuna (ne kadar kalın olduğu) göre kategorize edilir. Bu, çocukken nasıl saçlara sahip olduğunuz ve şimdiye kadar yaptırdığınız tüm işlemleri de denkleme katar. Saçınızın bu kategoriler arasında hangi bölümde olursa olsun en iyi haline gelmesi için çalışan bir şampuan var artık; TheLifeCo HairFood Değerli Yağlar Serisi Doğal Şampuanı.

Bu özel şampuan, saçınızı iyileştirmek ve onarmak, kuru ve hasarlı durumdan parlak ve güçlü bir hale dönüştürmek için nemlendirici Argan, tatlı badem yağı, çörek otu yağı da dahil olmak üzere çok sayıda bitkisel içerikle harmanlandı.

Adı sağlıkla özdeşleşen TheLifeCo ile saçlara güç geldi!

İnce, hasarlı saçları beslediği ve onardığı bilinen buğday proteini ve Argan yağı (Oleik ve Linoleik asit açısından zengin) ile zenginleştirilmiştir, saç telindeki keratin proteinini ve nemi yenileyerek saçları daha dolgun, güçlü, elastik ve sağlıklı bırakır.

Saçlara radikal bir şekilde etki eden şampuan, yeni saç oluşumunu destekler, saçların yenilenmesine yardımcı olur ve saçın nemlenmesini teşvik ederek güçlendirir. İçeriğindeki değerli yağlar ile saçlarınızı daha az köpükle etkili bir biçimde yıpratmadan temizler.

TheLifeCo HairFood Değerli Yağlar Serisi Doğal Şampuan 250 ml

Fiyatı: 379.90 TL.

Doğallıkları ile öne çıkan TheLifeCo Değerli Yağlar Serisi ürünlerinin hiçbiri alkol, paraben, silikon, renklendirici, SLS, SLES ve Silikon içermez.