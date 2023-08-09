Saçı derin bir seviyede onaran bitkisel güç

Otantik plaj dalgaları, yaz güzelliğinin en temel unsurudur. Ancak bu bol güneşli hafta sonları, saçınıza uzun vadede zarar verebilir ve onları aylarca kavrulmuş ve yıpranmış halde bırakabilir. Neyse ki, saçın korteksinin derinliklerine kadar inen patentli ürünleri ile Forcapil serisi, saçın optimum pH’ını korur. Saçınızı onarmak için sadece birkaç adım gerekir ve sonbahara girerken sağlam bir dokuya da sahip olursunuz.

Yaz sonrası saçlarınız aniden incelmeye ve formunu kaybetmeye başladıysa!

Saçta bulunan üç tür bağ vardır ve ayrı ayrı saç liflerinden oluşan protein zincirleri içinde güçlü etkileşimler oluştururlar. Ancak bu bağlar eşit yaratılmamıştır. Saça gerçek yapısını veren kovalent bağları onarmak en önemlisidir.

Saç derisini canlandırmak ve birikintileri gidermek için detoksifiye edici bir şampuan anahtardır. Derinlemesine temizlik için tasarlanan Forcapil Fortifying Şampuan, saça zarar veren kirleri, sert su minerallerini, birikintileri ve yağı tamamen giderir.

Saç uçlarına kaybolan nemi yeniden aşılamak için besleyici bir maske ile bakımın ikinci aşamasına geçin. Forcapil Keratin Maskesini havluyla nemi alınmış saça haftada iki kez, en az iki dakika boyunca uygulayın. Kütikülü yeniden kapatmak ve yaz bittiğinde hasar görmüş olanı onarmak için Forcapil maskeyi bir bağ yapıcı tedavi gibi düşünün. Yoğun nem maskesi olarak kullanacaksanız, maskeyi saçınızda en az 5 dakika bırakıp sonrasında iyice durulayın.

Duştan çıkıp saçınızı hafifçe kuruladıktan sonra saç diplerine Forcapil Anti Hair Loss sprey uygulayın. Beş bitki özünü (Bambu, Isırgan Otu, Darı, Ginkgo, Atkuyruğu), Amino Asit, B5, B6 Vitaminleri, Biotin, Çinko ve Hyaluronik Asit ile birleştiren bu konsantre formül, güçlü, canlı ve dirençli saçlar için geliştirildi. İçindeki darı özü keratin liflerinin kurucu bir unsuru olan metiyonini sağlarken, Ginkgo mikrosirkülasyonu destekler.

Saçınızı kendiniz kontrol edin?

-İyi beslenmiş ve sağlıklı saçlar çok esnek olmalı ve kolay kopmamalıdır. Saçınızın gücünü kontrol etmek için gevşek bir saç tutamını parmağınıza dolayın ve gidebildiği kadar uzatmaya çalışın. Kolayca kırılıyorsa bu, saçınızın nemsiz olduğunun ve ek beslenmeye ve güçlenmeye ihtiyacı olduğunun bir göstergesidir.

- Saç söz konusu olduğunda kimse kaba bir dokudan hoşlanmaz. İpeksi pürüzsüzlük ve yumuşaklık hepimizin hedeflediği şeydir. Bu nedenle, buklelerinizin yapısını test etmek için ellerinizi nazikçe saçlarınızın üzerinde gezdirin. Saçınız engebeli hissediyorsa, bu genellikle saçınızın gözenekliliğinden kaynaklanır. Normal gözeneklilik seviyeleri, kütikül pullarının üst üste geldiği ve nemin oldukça kolay bir şekilde saç gövdesine nüfuz etmesine ve orada kalmasına izin verdiği anlamına gelir. Düşük gözeneklilik seviyeleri, pulların o kadar sıkı bir şekilde örtüştüğü ve nemin nüfuz etmesine hiç izin vermediği anlamına gelir. Bu, saç yüzeyinde ve saç derisinde ürün birikmesine yol açar.