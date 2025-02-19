Saadet Işıl Aksoy 'Confidente' ile Berlin Film Festivali'nde

Rol aldığı filmlerle Venedik, Cannes, Toronto gibi büyük festivallere katılan Saadet Işıl Aksoy başrolünde oynadığı ‘Confidente’ (Sırdaş) filminin Berlin Film Festivali’ndeki galasına katıldı. Film dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nin Panorama bölümünde yaptı.

Türk Sineması’nın uluslararası önemli temsilcilerinden Saadet Işıl Aksoy’un başrolde oynadığı, Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti’nin yönetmenliğini yaptığı ‘Confidente’ (Sırdaş) filmi Berlin Film Festivali’nde yer aldı. Türkiye, Fransa ve Lüksemburg ortak yapımı olarak hayata geçen film, 1990’lı yıllarda 900’lü hatlarda çalışan bir kadının değişen hayatını anlatıyor.



‘Confidente’de genç bir adamın Saadet Işıl Aksoy’un canlandırdığı Arzu karakterini arayarak enkazda kaldığını söylemesi ve yardım istemesiyle başlayan olaylar konu alınıyor. Görüntü yönetmenliğini Eric Devin’in yaptığı filmde Erkan Kolçak Köstendil, Muhammet Uzuner, Nilgün Türksever, İlber Uygar Kaboğlu, Osman Alkaş ve Elit Andaç Çam gibi başarılı oyuncular rol alıyor.



2018 yapımı ‘Sibel’ filmiyle birçok festivalden ödülle dönen Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti’nin yeni filmi ‘Confidente’ büyük bir merakla bekleniyor. Filmi 2023 yılının sonlarında ve çok kısa sürede çektiklerini anlatan Saadet Işıl Aksoy, “Minimum ekiple tek mekanda çekildi film. Yönetmenlerimiz Çağla ve Guillaume, daha önce Sibel filminde birlikte çalıştıkları görüntü yönetmenimiz Eric ile birlikte böyle bir proje yapmayı düşünüp beni aradılar, benden de “Hadi başlayalım.” cümlesi gelince herkesin başka başka koşturması ve çekimlerinden kalan arada bir boş vakitte kısa sürede başladık çekimlere.” diyor.

Filmin festival hedefi olup olmadığıyla ilgili soruya ise “Filmi çekerken festivalleri hedeflemiştik, çünkü yönetmenlerimiz ve ekibimiz daha önceki filmleriyle festival tecrübesi olan isimler. Fakat festivallerde izlediğimiz filmlerin de yapım öncesi aşamasından itibaren çok uzun bir yolculukları oluyor, hepimizin daha önceki filmlerinizin aksine bu kez daha hızlı ve proaktif bir film yapma yöntemi denedik, senaryosu, tek mekan olması gibi detaylarla da buna elverişli bir projeydi. Bu haliyle festivallerin bizim filmimize nasıl yaklaşacağını öngöremezdik tabi. Fakat film çekimleri bittikten bir süre sonra Fransız yapımcımız ve Fransız dağıtımcımızın projeye dahil olması bize çok umut verdi. Filmin karşılığını bulduğunu öncelikle o noktada tecrübe ettik” diye yanıt veriyor.

Filmin Fransa’da vizyona gireceğini ve Paris’te gala yapılacağını söyleyen ünlü oyuncu, “Global film festivalleri benim kariyerimin en başından itibaren ve tüm kariyerim boyunca hep çok önemli oldu. Bana birçok uluslararası projede yer almanın kapısını açtı. İlk filmim Yumurta prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapmıştı, o günden bugüne her seferinde film festivallerinde yer aldığımda bu mesleği yapıyor olduğum için ne kadar şanslı olduğumu hissettim.” diyor.