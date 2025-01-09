Rüzgar Erkoçlar, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı! Neden oyunculuk yapamıyor! İşte yeni işi

Rüzgar Erkoçlar, Nişantaşı'nda ortak olduğu Arma Pastanesi'nin önünde Snob Magazin tarafından görüntülendi.

Cinsiyet değiştirme ameliyatından sonra gündemden düşmeyen oyuncu, "12 sene önce çalıştığım pastanenin sahibi Fahrettin Bey'in arasına katıldım. Yani eski patronuma ortak oldum. İşin mutfağında değil. Hem satış, hem de ürünlerin tedariki tarafındayım. Ekip kurduk, aramıza yeni çalışma arkadaşları da katılacak" dedi. Kendisinden bahseden Erkoçlar, "Sekiz yıldır evliliğim devam ediyor. Allah nice güzellere nasip etsin" diye konuştu. Sektörle ilgili sorulara oyuncu, "Birçok oyuncu var hem ticarete atılıp hem de kendi mesleğini icra edebiliyor. 10 sene önce çekilen belgeselim var. Hollanda Konsolosluğu'nda gösterimini yaptık. Birçok ülkede ödül aldık. Amerika, İspanya ve Hindistan'da gösterildi. Burada dijital platformda anlaşabilirsek, bu ülkenin insanıyım. Bu zorlu yolculukta bu ülkede savaş vermiş bir insanım. Bence ülkemizde de gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Konusu benim yolculuğum. Rüzgar'ın yolculuğu... Bu süreçte yaşatılanlar ve yapılanlar. Her şey var. Siz buzdağının yüzde birini biliyorsunuz. Bu belgesel yüzde 10'unu gösteriyor. Diğer kısmı bende, yaşayan bilir" diye cevap verdi.

FIRSAT BULURSAM KALEME DÖKMEK İSTİYORUM

Erkoçlar, "Bu süreçte bu konuyla ilgili teklifler aldınız mı?" sorusuna, "İlk haberler çıktığından beri aradan 13 sene geçti. Birkaç yayınevine kitap teklifi geldi. Belgeselin önüne geçmesini istemediğim için düşünmedim. Fırsat bulursam kaleme dökmek istiyorum" yanıtını verdi.

Oyuncu, "Dizi teklifleri geliyor mu?" sorusuna, "Televizyondan çok teklif gelmiyor. Sebebini biliyorum neden gelmediğinin... Durumum da bir şey yok. Basın haberimi yapıyor, herkes beni tanıyor. İş kendi mesleğime gelince olmuyor. Sinema filmleri var, yapım şirketlerinin başarısızlığımı mi bilmiyorum, satılamıyor. Ya burada konulan engel var. Öyleyse onun kaldırılmasını istiyorum" yanıtını verdi.