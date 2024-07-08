Rüştü Onur Atilla ile aşk yaşayan Nez’den şok itiraf

Pınar Kerimoğlu'nun her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırladığı YouTube kanalının bu haftaki konuğu, müzik dünyasının sevilen ismi Nez oldu.

ALDATILMA HAKKINDA ŞOKE EDEN AÇIKLAMA

Nez, Pınar Kerimoğlu’na aldatılma deneyimlerine dair çarpıcı itiraflarda bulundu, yaşadığı olayları soğukkanlılıkla anlattı. "Evde yakaladım ve asla kavga etmedim. Çok sakindim, herhalde 'biz bittik' dedim. O yüzden yaptı bunu, dedim. İkimize kızdım; neden birimiz cesaret edip de bu iş bitti demedik," ifadelerini kullandı. Aldatılmanın kendisini olgunlaştırdığını ve artık olaylara daha geniş bir perspektiften bakabildiğini söyledi. "Çevremde 'ben hiç aldatılmadım' diyen arkadaşlarım var, gülüyorum. Nereden biliyorsun diye. Aldatılmadım diyen kendisini aldatıyordur" dedi.

"AŞK YAŞAMADAN MUTLU OLAMAM"

Nez, Pınar Kerimoğlu'nun aşk sorularına içtenlikle yanıt verdi. "Kameralardan kaçan birisi değilim. Hayatımda biri olduğu vakit görüyorlar. Ben aşk yaşayan bir insanım. Mesleğime aşık olmalıyım, hayatıma aşık olmalıyım. Aşk benim her anlamda, her anımda olması gerekiyor," dedi. Nez, aşkın hayatında büyük bir yer kapladığını ve onsuz bir ilişki düşünemediğini belirtti. "Aşık olmadan mantık ilişkisi yaşayamam. Herkes sevdiğini söylemeli. Ben de" şeklinde konuştu.

"ESKİ SEVGİLİLERİMLE DOST KALDIM"

Pınar Kerimoğlu’nun eski ilişkilerine dair sorularını yanıtlayan Nez, ilişkilerde saygının önemine vurgu yaptı. "Eski sevgililerimin hepsi benim arkadaşım. Hiçbir kadın, hiçbir erkek vazgeçilmez değildir. Sen o insanla yaşamıyorsan 'güle güle' demeyi bileceksin. Severken saygıyla seviyorsan, ayrılırken de saygıyla ayrılacaksın" diye konuştu. Nez, geçmiş ilişkilerinin ona olgunluk kattığını ve hayatında önemli dersler çıkardığını belirtti.