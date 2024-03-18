Rümeysa, felaketleri 'Durdursam' dedi

Sezen Aksu’nun vokalistliğinden, TRT Gençlik Korosu ve Kültür Bakanlığı Gençlik korosunda eğitimlerinin ardından besteleriyle dikkat çeken Rümeysa, söz - müziği Rümeysa- Burak Alkın'a, düzenlemesi Esad Fidan ait olan 'Durdursam' isimli single'ı ile bu sefer aşkı değil dünyadaki kötülükleri şarkısında dile getirdi.

Rümeysa, 'Besteyi yapmaya aşk şarkısı gibi başlasam da dünyadaki yaşanan savaşlar, küresel ısınma sonucu yaşanan felaketler insanların gereğinden fazla sahip oldukları egolarını bu şarkı ile dikkat çekmek istedim' diye konuştu. Şarkının klip yönetmenliğini Erkan Nas üstlenirken, şarkı tüm dijital platformlarda yerini aldı.