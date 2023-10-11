Ruh’un Aşk Hikayesi yayında! 

Sözü ve müziği kendisine ait bir çok esere sahip Ruh, müziğini dinleyicilerle paylaşmaya devam ediyor. Sanatçı; ismini müziğin ruhuna iyi gelmesi sebebiyle Ruh olarak seçtiğini, müziğin ruhunu beslediğini sık sık dile getiriyor. Aşk Hikayesi’nin de yine sözü müziği kendisinin imzasını taşıyor.

Şarkı, Anadolu esintileri içeriyor. Geçtiğimiz ay yayınladığı teklisi Yıktın ile dijitalde başarı yakalayan Ruh, hız kesmeden üretmeye ve hayran kitlesini müziğiyle buluşturmaya devam edeceğini belirtiyor...