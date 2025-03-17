Ruh sağlığı çoğu zaman diğer hastalıklarla karıştırılabiliyor!

Geleneksel sağlık taramalarında fiziksel hastalıkların tespiti ön planda tutulurken, ruh sağlığının göz ardı edilmesi günümüz sağlık anlayışında önemli bir eksiklik olarak karşımıza çıkıyor. Çoğu zaman metabolik hastalıkların ruhsal sıkıntılar doğurması beden ve ruh sağlığının birlikte ele alınmasını kaçınılmaz kılıyor. Bu noktadan hareket eden Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi, bireylerin zihinsel ve duygusal sağlığını bütüncül bir perspektifle ele alarak kapsamlı ruh sağlığı check-up programları geliştirdi. Bu programlar, bireyin psikolojik, nörolojik ve biyokimyasal verilerini bir araya getirerek çok yönlü bir değerlendirme sağlıyor.

Klasik Check-Up’tan Farkı Nedir? Ruh sağlığı check-up programları, geleneksel taramalardan farklı olarak yalnızca fiziksel belirtileri değil, bireyin ruhsal, bilişsel ve biyokimyasal durumunu da göz önünde bulunduruyor. Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Erhan Yüksek’e göre, “Ruh sağlığının değerlendirilmesi çok hassas bir konudur. Çoğu insan kendi yaşamında derinden hissettiği ve düşündüğü şeyleri kendince değerlendirir ve bunları nereye koyacaklarını bilemezler. Bu tür programlar, bir profesyonel ile ilk teması sağlaması açısından büyük önem taşır.”

Bu program sayesinde birey, ruhsal bir sorunundan habersiz yıllarca geçen sürecin önüne geçebilir ve profesyonel destek alma fırsatı yakalayabilir. Bizim programımızda ruh sağlığı, ayrıca hafıza, beslenme ve biyokimya testleri bir araya getirilerek bireyin genel sağlık durumu, çok daha geniş bir perspektiften ele alınır.

Beyin Haritalama ve Bilişsel Testlerin Önemi Ruh sağlığı check-up programlarında kullanılan QEEG (Beyin Haritalama) ve CNS Vital Signs testleri, bireylerin zihinsel ve duygusal sağlığını objektif verilerle değerlendirme fırsatı sunuyor. Dr. Yüksek, “QEEG ile beyin dalgalarının frekans ve yoğunluk dağılımı analiz edilerek bilişsel süreçler, ilaç faydasının olup olmayacağı ve ayırıcı tanı da umut vadediyor. CNS Vital Signs ise bellek, yürütücü işlevler, dikkat ve işlem hızı gibi alanları değerlendiren kapsamlı bir nöropsikolojik test bataryasıdır” diye belirtiyor.

Geleneksel yöntemlerden farklı olarak bu testler, tanı koyma sürecinde sübjektif hata payını azaltabilir psikiyatrik ve nörolojik rahatsızlıkların daha erken teşhis edilmesini sağlayabilir. Örneğin, depresyon, anksiyete veya DEHB tanısı konulurken yalnızca klinik gözlemler değil, beyin aktivitesine dair objektif bulgular da değerlendirmeye alınıyor.

Biyokimya Testleri ve Ruh Sağlığı Kan testleri, ruh sağlığını belirleyen en önemli unsurlardan biri. Yapılan biyokimyasal analizlerle vitamin ve mineral eksiklikleri, hormonal dengesizlikler ve metabolik süreçler hakkında detaylı bilgi elde ediliyor. B12 vitamini eksikliğinin unutkanlık ve depresyon belirtileriyle ilişkili olduğu, D vitamini seviyesinin düşük olmasının ise anksiyete riskini artırdığına dair kanıtlar var. Dr. Yüksek, “ Bazı hastalarda Kan değerlerindeki değişiklikler sayesinde yönlendirilen tedavi süreçlerinde belirgin iyileşmeler gözlemledik. B12 ve D vitamini eksikliği giderildiğinde depresyon belirtileri azaldı, hipotiroidi tedavi edildiğinde ise bilişsel yavaşlama büyük ölçüde düzeldi,” diyerek biyokimya testlerinin önemine dikkat çekiyor.

Erken Teşhis ve Önleyici Sağlık Hizmetleri Psikiyatrik hastalıkların büyük bir kısmı yıllar içinde gelişiyor ve çoğu hasta, belirtiler dayanılmaz hale gelene kadar profesyonel yardım almaktan kaçınıyor. Oysa, erken teşhis edilen psikiyatrik ve nörolojik hastalıkların tedavi süreci çok daha başarılı oluyor. Örneğin, Alzheimer hastalığının erken dönemde tespit edilmesi, hastalığın ilerlemesini yavaşlatan önlemlerin daha erken alınmasını sağlıyor. Aynı şekilde, depresyonun ilk evrelerinde başlanan tedaviler, ilerleyen aşamalara göre çok daha etkili sonuçlar veriyor.

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Psikoloğu Mert Kaya; “RİTA ((Ruhsal Sorunlar Riski Tarama Aracı), ruhsal sağlık sorunlarının erken teşhisinde önemli bir rol oynar. Bu araç, bireylerin ruhsal sağlık durumu hakkında detaylı bilgi edinmek, risk faktörlerini belirlemek ve olası psikolojik sorunların erken belirtilerini tespit etmek için kullanılan sistematik bir yöntemdir. Ruhsal sağlık sorunlarının erken teşhisi, tedavi sürecini hızlandırarak, olası ruhsal bozuklukların önlenmesine veya şiddetinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Ayrıca bu tür araçların güvenilirliği ve etkinliği çeşitli bilimsel kriterlere ve araştırma yöntemlerine dayanarak değerlendirilir.”

Multidisipliner Yaklaşım ve Gelecek Planları Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi, check-up programlarında psikiyatristler, psikologlar, nörologlar ve diyetisyenlerin ortak çalıştığı multidisipliner bir yaklaşım benimsiyor. Diyetisyenler, beslenme ve ruh sağlığı arasındaki bağlantıyı değerlendirerek kişiselleştirilmiş öneriler sunarken, nörologlar ise nörolojik hastalıkların erken teşhisinde kritik bir rol üstleniyor.

Gelecekte bu programlara genetik testlerin eklenmesi, bağırsak mikrobiyotası analizlerinin entegre edilmesi ve dijital sağlık teknolojilerinin kullanımıyla bireylerin ruhsal ve bilişsel sağlığını sürekli takip edebileceği sistemlerin geliştirilmesi planlanıyor.

Ruh sağlığı check-up programları, bireyin sadece anlık şikayetlerine değil, uzun vadeli ruhsal ve bilişsel sağlığına da odaklanarak kapsamlı bir değerlendirme sunuyor. Erken teşhis ve kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri sayesinde bireylerin yaşam kalitesi artırılabiliyor ve ileride oluşabilecek psikiyatrik ya da nörolojik hastalıklar önlenebiliyor. Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi’nin sunduğu bu bütüncül yaklaşım, gelecekte sağlık taramalarının standart bir parçası olmaya aday görünüyor.