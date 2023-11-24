Rubato'dan yeni albüm  

Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerinden, sayılı enstrümanistlerinden oluşan Rubato’nun, 5. stüdyo albümü "Rubato / 5” Bayhan Müzik yapımcılığında tüm dijital mecralarda yayında.

Özer Arkun(çello/solo vokal), Göksun Çavdar(klarnet/bas klarnet/saksafon) ve Eralp Görgün(bas gitar) tarafından kurulan Rubato, grup kariyerlerinin 10. yılında 7 yeni, 3 tekrar yorumladıkları 10 şarkıdan oluşan albümleri “5”in kayıtlarını tamamladı.

Her albümlerinde müzikal çeşitlilikleri ile adından söz ettiren tecrübeli grup Rubato, yeni albümlerinde bu kez farklı bestecilerin şarkılarıyla müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Tan Taşçı, Adnan Fırat, Soner Han, Osman Şahin, Özer Arkun, Bora Duran'ın imza attığı yepyeni şarkıları albüm repertuarına alan Rubato, Yıldız Tilbe'den Ummadığım Anda, İlyas Yalçıntaş'tan İçimdeki Duman ve efsane şarkı Kadınım'ı ise tekrar yorumladı. “5”de yer alan tüm düzenlemelere imza atan Rubato, her şarkıya yine kendi dokunuşlarını yansıttı.

Ait oldukları müzik tarzının yaratıcılarından olan grup, "5" albümünde yer alan yeni bestelere ve özenle seçtikleri coverlara kattıkları yeni ruh ile farkını ortaya koyuyor. Rubato hem albümleriyle hem de konserlerinde performanslarıyla dinleyicilerinin duygularına, dertlerine, eğlencelerine yine ortak oluyor.