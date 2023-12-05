Rubato “5”in ilk video klibi için Barcelona’da

Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerinden, sayılı enstrümanistlerinden oluşan Rubato’nun, 5. stüdyo albümü "Rubato / 5” Bayhan Müzik yapımcılığında yayımlandı. Merakla beklenen ve oldukça ilgi gören albümden ilk video klip ise “Yanılmışım” oldu.

Söz ve bestesi Soner Han’a ait olan şarkının Ahmetcan Tekin yönetmeliğinde Barcelona sokaklarında gerçekleştirilen çekimlerinde Rubato performansına sokak dansçıları eşlik etti. 3 gün şehirde kalan grup, hem çalıştı hem de Barcelona’yı keşfetme şansı yakaladı.